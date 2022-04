Janusz Szwiec, mieszkaniec Wińska z pasją wykonuje przeróżne rzeczy z drewna. Jakie? Zapraszamy do rozmowy.

– Dlaczego zajął się pan pracą w drewnie?

– Drewnem zaraził mnie mój dziadek i śmiało można stwierdzić, że ono fascynuje mnie odkąd

pamiętam.

– Jaka była pana pierwsza rzecz wykonana z drewna?

– Swoją samodzielną pracę – toczona lampa – wykonałem w wieku około 10 lat. Z upływem czasu pojawiały się nowe projekty, tj. drewniane spinki do włosów w kształcie buta, skrzypiec. W dalszych latach pamiątki, takie jak poznańskie koziołki. W końcu nadszedł czas, w którym postanowiłem robić to, co lubię najbardziej – łączyć drewno z formą użytkową.

– Skąd czerpie pan pomysły na projekty?

– To jest trudne pytanie, można by odpowiedzieć, że staram się łączyć naturę drewna z zapotrzebowaniem klientów. I tak staram się robić, ale należy pamiętać, że jest to rękodzieło. Nie da się więc zaplanować, że z danego kawałka drewna zrobię pięć prostych desek. Trzeba wziąć pod uwagę jego kształt, sęki, ubytki, usłojenie, próbuję wydobyć z nich to, co najpiękniejsze.

– Jaki gatunek drewna lubi pan najbardziej?

– Lubię pracować z drewnem owocowym, ma bardzo ładne kolory i usłojenie. Drewno twarde też ma swój urok. Chyba bym nie skupiał się na gatunku, a na tym, ile z danego drewna można wydobyć piękna. Naprawdę uważam, że są to ponadczasowe produkty.

– Gratuluję otrzymania Certyfikatu Krainy Łęgów Odrzańskich. Za jaki produkt?

– Bardzo dziękuję. Certyfikat otrzymałem za dzięcioła – podstawkę i miski. Jeżeli chodzi o dzięcioła miałem na celu połączyć coś, co wiąże się z naszym regionem i krajobrazem, jednocześnie zachowując formę użytkową. Powstał więc dzięcioł, który służy jako podstawka na smartfony, tablety i inne rzeczy. Miski? Cóż mogę powiedzieć… każda jest inna. Na temat każdej z nich mógłbym wiele powiedzieć – jedno jest pewne – nie wypuszczę z mojej pracowni niczego, co nie jest dopracowane w najmniejszym szczególe.

– Co obecnie można znaleźć w pana ofercie?

– To o czym wspomniałem wcześniej, czyli różnego rodzaju miski. Jest dzięcioł, ale w tym podwójny dzięcioł. Myślę, że jest to dobra wersja na prezenty dla par. Oczywiście są też deski – pojedyncze, pary i komplety. Mają różne kształty i wielkości. Swoją formą często nawiązują do przyrody, np. zwierząt, ptaków. Mam też w ofercie stoliki kawowe, styl loftowy. Wykonuję różne przedmioty na zamówienie.

– Jak powstaje na przykład, deska?

– Zapraszam do polubienia mojego Facebooka i Instagrama @szwiecowe drewno. Tam staram się przybliżyć moim obserwatorom jak powstają deski czy miski. Ciężko to opisać w skrócie, ale największą rolę spełnia tu znajomość drewna i wyobraźnia. Patrząc na dany materiał ustalam, co nadaje się do użytku i co można z niego wykreować, może to brzmi banalnie, ale proszę uwierzyć, ciężko w słowach opisać proces twórczy.

– Dziękuję za rozmowę.