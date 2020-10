Terytorialsi wsparciem dla dolnośląskiej opieki medycznej. Pracują m.in. w Wołowie

Ponad 40 Terytorialsów pełni służbę w 12 szpitalach i placówkach medycznych Dolnego Śląska.

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej nie zwalniają tempa w zakresie działań przeciwkryzysowych. Nie brakuje również chętnych, by dołączyć w szeregi 16 DBOT. W listopadzie br. kolejni ochotnicy z województwa dolnośląskiego rozpoczną swoje szkolenie podstawowe.

Wzrost liczby zachorowań to również większe zaangażowanie naszych żołnierzy Obrony Terytorialnej w walkę z koronawirusem. Od czerwca po zakończeniu operacji „Odporna wiosna” nasze działania zmieniły swój charakter. Rozpoczęliśmy operację „Trwała odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: zapobiegaj, identyfikuj, izoluj, wspieraj i przywracaj.

W odróżnieniu od prowadzonej na powszechną skalę „Odpornej wiosny”, „Trwała odporność” skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania te ukierunkowane są na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów tak, aby panować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie są to działania prowadzone w powszechnej skali. Dolnośląska Brygada stara się być zawsze tylko tam i tylko w takim czasie na ile nasze wsparcie jest niezbędne.

„Trwała odporność” na Dolnym Śląsku.

Na chwilę obecną żołnierze 16 DBOT wspierają szpitale i placówki medyczne w naszym regionie, m.in. szpitale w Jeleniej Górze, Lubinie, Głogowie, Wołowie, Miliczu, Lubaniu i kilka szpitali na terenie miasta Wrocław.

– Pomiar temperatury ciała pacjentów i personelu, selekcja osób wchodzących, regulacja ruchu, transport, organizacja tymczasowych izb przyjęć aż po pobieranie wymazów – to zakres wsparcia jakiego udzielają Terytorialsi w szpitalach i placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska– wyjaśnia kpt. Renata Mycio Oficer Prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

–Wszędzie tam, gdzie żołnierze 16 DBOT pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.Skierowani tam żołnierze służą w systemie zmianowym. Żołnierze identyfikują się z lokalną społecznością i bardzo pozytywnie odbierają to, że mogą działać w tych szpitalach– informuje płk. Artur Barański Dowódca Dolnośląskich Terytorialsów.

Trudne i odpowiedzialne zadanie stoi przed żołnierzami pobierającymi wymazy. Pełnią je ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje oraz mający specjalne przeszkolenie. Takie dwu osobowe zespoły działają przyszpitalnie jak i mobilnie, pobierając próbki od osób zgłaszających się do punktów pobraniowych.

– Na zlecenie NFZ wykonujemy wymazy w wyznaczonych do tego punktach pobraniowych a następnie przekazujemy te próbki do laboratorium, które przeprowadza ich badania – mówi kpt. Mycio.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.