Tomasz Sapożnikow przypomina ważną datę w historii Wołowa

Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego różnych narodowości pomordowanych na terenie Wołowa w latach 1943-1945″

Styczeń 1945 roku był bardzo mroźny, Armia Czerwona powoli docierała do linii Odry. Wśród mieszkańców panował niepokój i wielka niewiadoma.Po woli stawało się jasne, że miejscowości położone nieopodal Wołowa w tym Lubiąż muszą zostać ewakuowane. Większość mieszkańców rozpoczęła pakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. To, co nie było możliwe do zabrania, ukrywano na terenie domów lub w pobliskich lasach, we wcześniej przygotowanych miejscach. Łańcuch wysiedlonych przemieszczał się dzień i noc przez most na Odrze.

21 stycznia 1945 roku podczas nabożeństwa w Zagórzycach ksiądz Nowak przekazał wiernym, aby ewakuowali się za Odrę, bo rosyjskie czołgi stoją dwadzieścia kilometrów za Wołowem. 26 stycznia Armia Czerwona zdobywa Wołów.