Trwa budowa mostu tymczasowego w Ścinawie. Na jakim etapie są prace?

Zakończono już prace związane z nasuwaniem konstrukcji przęseł mostu tymczasowego, a także prace antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu głównego.

– Obecnie montowane są płyty pomostowe i chodnikowe, a także wykonywane są prace naprawcze przy skorodowanej balustradzie od strony południowej mostu – informuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Po uruchomieniu objazdu istniejący most w Ścinawie w ciągu DK36 zostanie zamknięty dla ruchu i rozpocznie się jego remont. Budowa mostu tymczasowego i remont mostu głównego ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu ciężkich pojazdów na aktualny stan techniczny obiektu. Most tymczasowy zostanie uruchomiony w II kwartale 2021 r. Natomiast planowany termin zakończenia remontu mostu głównego to przełom II i III kwartału 2022 r. Wartość całości zadania to ok. 28 mln złotych.

fot. GDDKiA