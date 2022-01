Urząd Miejski przypomina – złóż obowiązkową deklarację!

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) trwa od 1 lipca 2021 roku. Celem CEEB jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Urząd Miejski w Wołowie przypomina i prosi o jak najszybsze składanie obowiązkowej deklaracji. Jak to zrobić? Kiedy upływa termin?

– Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – aby to zrobić należy posiadać Profil Zaufany albo podpis elektroniczny – przypomina UM. – Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.



Żeby złożyć wniosek przez Internet należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, zalogować się, wypełnić deklarację i wysłać.



Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą wypełnioną deklarację złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie. Dokumenty można przesłać też pocztą na adres UM.

Termin składania deklaracji upływa po 12 miesiącach – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.



Zobacz też: