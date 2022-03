Uwaga, utrudnienia! Będzie zamknięta droga i zmiana organizacji ruchu

Gmina Wołów poinformowała, że od wtorku (tj. 5 kwietnia 2022 r.) planowane jest zamknięcie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 338, która obecnie jest remontowana. Nastąpi więc zmiana organizacji ruchu.

Droga będzie zamknięta od skrzyżowania ul. Inwalidów Wojennych z ul. Poznańską do skrzyżowania ul. Przechodniej z ul. Ludową. Drogą ślepą będzie więc ul. Inwalidów Wojennych na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Poznańskiej. Przejazd pomiędzy ul. Ludową i Przechodnią będzie otwarty jednak ograniczony do jednego pasa ruchu.



Na zamkniętym odcinku będą wykonywane głębokie wykopy, które są konieczne ze względu na wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Ludowej. Utrudnienia mogą potrwać do kilku tygodni, z uwagi na bardzo głębokie doły i konieczność pompowania wody gruntowej i przepompowywania ścieków. – Realny termin może zostać podany dopiero po wykonaniu pierwszego fragmentu wykopu – informuje gmina.