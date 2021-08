W Wołowie ruszył punkt konsultacyjny Czyste Powietrze

W Urzędzie Miejskim w Wołowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Trzy razy w tygodniu w każdy wtorek i środę w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00 mieszkańcy naszej gminy będą mogli uzyskać informację na temat warunków uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. – Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod numerem telefonu: 71 319 13 66 lub 71 319 13 12 – informuje urząd. – Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: