Wały czynne! A baseny w Wołowie i w Brzegu Dolnym?

Artykuł opublikowany w Kurierze Gmin z 10 czerwca 2020 r. Całe wydanie tutaj -> Kurier Gmin z 10 czerwca 2020 r.

Od 6 czerwca teoretycznie można korzystać z basenów, pływalni. W jaki sposób będziemy mogli to robić mając na uwadze obostrzenia i reżim sanitarny?

Warunki, w jakich możemy korzystać z basenów określił Główny Inspektor Sanitarny. Są to m.in.: zapewnienie 2 metrów odległości klientów od kasy, dezynfekowanie kluczyka/bransoletki i szafki po każdym kliencie, usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach, regularne dezynfekowanie powierzchni wspólnych i często dotykanych, zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej. Przed kasą czy szatnią może znajdować się jedna osoba. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z basenu dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, szczególnie dróg oddechowych. Liczba osób przebywających na basenie nie może przekroczyć 50% maksymalnego obciążenia. Na jednym torze mogą pływać jednocześnie cztery osoby. Przy wejściu do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk. Na terenie obiektu musimy nosić osłony ust i nosa, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli musimy ponownie założyć osłonę nosa i ust.

Otwarcie Kąpieliska Wały Ośrodek Wypoczynkowy Wały otwiera bramy kąpieliska 👍Już od 11 czerwca ośrodek będzie czynny codziennie, a nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będą ratownicy 🚣‍♀🏊‍♀ Na gości czeka wiele atrakcji, m.in. boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa, przyrządy do ćwiczeń siłowych, plac zabaw i rozkładana ślizgawka dla dzieci, wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Ośrodek posiada także swoje pole namiotowe z wiatami, wydzielonym miejscem na ognisko i dostępem do sieci energetycznej. Opublikowany przez Brzeg Dolny Środa, 10 czerwca 2020

Basen w Brzegu Dolnym

Janusz Malik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym mówi: W ubiegłym tygodniu zostały pobrane próbki wody do badań. Obecnie czekamy na wyniki. Woda była wymieniana ale badania jej jakości są niezbędne. Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, może od poniedziałku ruszymy z otwarciem pływalni. Jesteśmy odpowiednio przygotowani, według zaleceń związanych z COVID-19. Prawdopodobnie będziemy otwarci na jedną zmianę, od godziny 15.00 do 22.00. Wszelkie aktualizacje można śledzić na naszej stronie internetowej. Obowiązują nas takie warunki i ograniczenia jak wszystkie pływalnie w kraju, czyli zmniejszona ilość osób przebywających na basenie, u nas będzie to 50 osób. Na torze będą mogły pływać 4 osoby, czyli na całym basenie sportowym 24 osoby. Z jacuzzi będzie mogła korzystać 1 osoba, chyba, że przyjdzie rodzina, wtedy mogą relaksować się tam razem. Sauna: 2 osoby jednocześnie. Zabezpieczamy pracowników w przyłbice i rękawiczki. Szatnie będą wyposażone w plastikowe zasłony, w środki do dezynfekcji, będą zaznaczone odległości. Co szósta szafka będzie mogła być zajęta, po odpowiednim czasie będziemy zmieniać szatnię. Oczywiście będziemy przestrzegać dezynfekcji na całym obiekcie. Zapraszam wszystkich do pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym.

Basen w Wołowie

Nie ma jeszcze decyzji o jego otwarciu odkrytego basenu w Wołowie. Jak przekazał nam Rafał Zając z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, decyzja zapadanie w najbliższych dniach. Gdyby była pozytywna, mieszkańcy będą mogli korzystać z niego nie szybciej niż w lipcu. Wały i Słup Właściciele ośrodka wypoczynkowego w Wałach wraz z sympatykami w ostatnich dniach napracowali się, aby teren mógł spełniać oczekiwania wszystkich osób, które odwiedzą ośrodek. Wyremontowano toalety, poskręcano i pomalowano pomosty, sprawdzono sprzęt pływający, pomalowano ławki, wyczyszczono stojaki rowerowe, odświeżono przebieralnie, nasypano piasek na dziecięcej plaży. Na terenie ośrodka można naprawdę odpocząć spacerując, pływając kajakiem lub rowerem wodnym, rozpalić ognisko i robić wiele innych ciekawych rzeczy blisko natury.Ośrodek ma być czynny od 11 czerwca.Ciekawym miejscem jest zalew Słup w gminie Wińsko. Można tam już od tygodnia wędkować, a póki co kąpiel jest zabroniona do 26 czerwca. Obiekt jest zadbany, wciąż modernizowany, można tam spędzić ciekawie wolny czas, są pomosty dla wędkarzy, pomosty kąpielowe, wiaty z ławostołami.