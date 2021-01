Ważna zmiana. Piesi będą bezpieczniejsi na przejściach

Noweliza uchwały, która wczoraj została przegłosowana w Sejmie ma poprawić bezpieczeństwo pieszych na przejściach.

Z czym wiążą się zmiany? Piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami w momencie, gdy znajdują się na pasach lub na nie wchodzą . Podczas przekraczania jezdni, torowiska czy przejścia dla pieszych (oraz przy wchodzeniu na nie) będą mieli zakaz korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych, jeśli miałoby to utrudnić im obserwację sytuacji. Kierowcy zbliżający się do przejścia będą musieli ograniczyć prędkość tak, by „nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego” i „ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”.

W terenie zabudowanym po zmroku limit prędkości obniżono z 60 km/h do 50 km/h. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2021 roku. Wciąż jeszcze musi zaakceptować je Senat i podpisać prezydent.

/źródło: oko.press.pl/