Właściciel Osiedla Ludowa:„Mieszkanie to najlepsza inwestycja”

Inwestorzy mówią, że obecnie jest najlepszy czas na zakup własnego mieszkania. Niskie stopy procentowe kredytów, wzrost cen nieruchomości czy zapowiadane programy rządowe jak np. stały dochód dla każdego, daje dobrą okazję, aby spełnić swoje marzenia o własnym M. O tym dlaczego warto zainwestować pieniądze w zakup mieszkania mówi Krzysztof Michalak, właściciel Osiedla Ludowa w Wołowie.

Mieszkania w centrum zawsze są poszukiwane. Państwa firma wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponuje zamieszkać na Osiedlu Ludowa, gdzie są mieszkania z ogródkiem lub antresolą. Dlaczego warto tu zamieszkać?

Mieszkania w centrum lub blisko niego zawsze są najbardziej poszukiwanym towarem na rynku nieruchomości ze względu np. na łatwy dojazd do większości miejsc jak szkoły czy przedszkola. W centrum szybko poprawia się

infrastruktura: drogi, chodniki, powstają ścieżki rowerowe. A to co się zmienia wokół, wpływa w przyszłości na wzrost cen. Dlatego kupując nieruchomość powinniśmy patrzeć pod tym kątem. Mieszkanie ma nam ułatwiać życie, ma być dobrym centrum wokół którego mamy wszystko co potrzebujemy do życia. Wracając np. po pracy potrzebujemy wyjść na zakupy, więc zwracamy uwagę czy są w pobliżu sklepy czy inne usługi, jak banki, apteki. Taką wygodę daje nam mieszkanie w pobliżu centrum.

Mamy pandemię, a zewsząd słychać głosy, że to dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego?

Moim zdaniem to jest najlepszy czas na kupno swojej nieruchomości. Stopy procentowe zostały obniżone przez NBP do poziomu 0,5%. Nigdy wcześniej nie było i nie będzie takiej okazji, aby wziąć kredyt hipoteczny na tak dobrych warunkach. To powoduje, że mamy mniejszą ratę co miesiąc do zapłaty i w konsekwencji całościowo tańszy

kredyt.

Ceny mieszkań w ostatnich latach bardzo wzrosły, a jednak ciągle są towarem deficytowym na rynku. Idą jak przysłowiowe świeże bułeczki.

I to jest kolejny powód inwestowania w nieruchomości. Kiedy analizujemy ceny sprzed 10 lat,

wzrosły one np. w Wołowie o 60 – 70 proc. Mając na lokacie 200 tys. zł, nie mamy szans, aby tyle zarobić w tak krótkim czasie. Nieruchomości są też bezpieczniejsze niż trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej.

Czyli warto kupić mieszkania nie tylko dla siebie, ale również na wynajem?

Jak najbardziej, bo to też bardzo dobra inwestycja. Rynek zmienia się i zaczyna iść w kilka

stron. Szukamy mieszkań dla siebie, aby w nim zamieszkać, ale i pod wynajem, czyli na cele

inwestycyjne. Coraz więcej osób nie mogąc przejść przez obostrzenia bankowe jak wkład własny, decyduje się na wynajem. Inni nie chcą kupować mieszkań ze względu na plany np. zawodowe. Rynek wołowski jest bardzo

dobry na tego typu inwestycje. Mieszkania wynajmują się tu bardzo dobrze, ze względu na dobre położenie, komunikację ze stolicą Dolnego Śląska, Wrocławiem.

Jakby nie patrzeć, z każdej strony, można na mieszkaniu zarobić.

Tak, szczególnie teraz jest to dobry czas, bo mamy niskie oprocentowanie o którym mówiłem wcześniej, ale i wysoką inflację. Według Banku PKO w przeciągu kilku miesięcy będzie ona na poziomie nawet 3,5 proc. W styczniu przekroczyła 2,7 proc. Inflacja to wzrost cen o tyle właśnie procent. Jeśli rosną ceny, to również rośnie cena naszej inwestycji nieruchomości. Więc jeśli teraz kupimy, to w przyszłości sprzedamy ją z zyskiem, a wynajmując

nasza cena również będzie rosła. I zarabiamy powyżej inflacji.

-Jeśli nie mamy gotówki, to musimy skorzystać z pomocy banku i zaciągnąć kredyt. Jaki?

Najprostszą formą dla osoby fizycznej jest kredyt hipoteczny. Drugą formą jest kredyt inwestycyjny. Korzystamy z niego

wówczas, kiedy klient nie może otrzymać kredytu hipotecznego. Jako deweloper budujący Osiedle Ludowa jesteśmy w stanie przeprowadzić klienta od początku do końca przez proces otrzymania kredytu. Współpracujemy z BPS

S.A. Mamy do dyspozycji trzech doradców finansowych z różnych miast: Wołów, Brzeg Dolny, Wrocław. Oni pomagają przygotować i przeprowadzić klienta przez cały proces związany z dokumentacją w dowolnym banku.

Państwo proponujecie mieszkania 2- pokojowe z salonem i aneksem kuchennym w centrum za 299 900 zł i 279 900 zł. Z ogródkami, poddaszem, balkonem, w szeregówkach. To więcej niż mieszkanie w bloku, ale za zbliżoną cenę.

Klienci mają coraz większe wymagania, zarówno Ci kupujący jak i wynajmujący. Dlatego chcieliśmy, aby Osiedle Ludowa

było ulokowane w centrum, ale z dostępem do zieleni, z przestrzenią i dobrą infrastrukturą. Wybór miasta, które rozwija się i okolicy w której jest łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych nam instytucji, jest wyborem, którego nie będziemy żałować. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osiedleludowa.com.pl, na facebooku

osiedleludowa, na ogłoszeniach nieruchomości na OLX i otodom, bilbordach, ogłoszeniach prasowych lub bezpośrednio pod numerem telefonu 666012726.