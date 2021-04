Wnioski na 500+ trzeba złożyć do końca kwietnia

Resort rodziny i polityki społecznej przypomina: aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia.

Resort rodziny przypomina, że prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2022 r. Jak złożyć wniosek? Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z e-usług. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Do urzędów do tej pory wpłynęło ponad 3 mln elektronicznych wniosków.

Od 1 kwietnia złożenie wniosku jest możliwe również drogą tradycyjną – za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach po 31 kwietnia, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.