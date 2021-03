Wnioski ZUS przyjmuje tylko dzisiaj do północy

Dzisiaj (poniedziałek 15 marca 2021 roku) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Dotyczy to przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej kulturze. Obowiązujące od 26 stycznia 2021 r. rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z,

90.04.Z), firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów (kody PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z) oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu. Umorzenie przysługuje, jeśli doświadczyli spadku przychodów z tej działalności, o co najmniej 75 proc. Trzeba porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z tym samym miesiącem roku. Należy spełnić także warunek, aby być zgłoszonym, jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i

złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To oczywiście dotyczy tych właścicieli firm, którzy nie byli zwolnieni z obowiązku przekazywania deklaracji do ZUS – wyjaśnia. Zwolnienie przysługuje również ze składek już opłaconych. Po ich umorzeniu płatnik będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty lub zostanie ona rozliczona na należności za inne miesiące. Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów

powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B. Szczegółowe informacje o wsparciu są na stronie www.zus.pl.