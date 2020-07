Wojewoda Jarosław Obremski z wizytą w Wołowie

Wojewoda Jarosław Obremski pojawił się dzisiaj w Wołowie. Spotkał się z władzami miasta i mediami.

Burmistrz Dariusz Chmura dziękował wojewodzie za wsparcie w trakcie pandemii koronawirusa. Odniósł się także do środków przekazanych przez wojewodę na inwestycje drogowe. – Tych tematów jeszcze przed nami wiele i będziemy je realizować na bieżąco – odpowiadał Jarosław Obremski.

Już w rozmowie z dziennikarzami Jarosław Obremski odniósł się do zbliżających się wyborów prezydenckich. – W minionej kadencji nie wydarzyło się nic złego, co miałoby sprawić, że nie oddam swojego głosu na Andrzeja Dudę – mówił. – Mój głos to nie będzie wybór tylko za Dudą, choć wiele za tym przemawia, ale także mój głos przeciwko Trzaskowskiemu. Uważam, że to byłaby zła alternatywa dla Polski.

Obremski odniósł się też do współpracy z Ukrainą i Kresów Wschodnich. – Ta współpraca jest obecnie bardzo dobra, gorszy jest natomiast czas, jeśli chodzi o warstwę symboliczną, historyczną – mówił. – Pan prezydent Duda na pewno ma świadomość krzywdy, która dotknęła Polaków na Kresach.

Zapytany o współpracę radnych z PiS z radnym z Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiedział dyplomatycznie: – Samorząd ma swoją specyfikę. Nie każdą sytuacji można do niego odnieść do krajowej polityki, ale proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na pytanie o tej egzotycznej koalicji.