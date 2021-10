Wojewoda przekazał burmistrzowi promesę w ramach Polskiego Ładu

Wojewoda Jarosław Obremski przekazał dziś Gminie Wołów promesę na 13 025 000 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład”.

To największa pula środków przyznana samorządom na terenie powiatu wołowskiego. Powyższe dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę przychodni specjalistycznej w Wołowie oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń, co oznaczać będzie również unowocześnienie oczyszczalni w Wołowie – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie higienizacji osadu i przetworzenia go na nawóz. – Otrzymane dofinansowanie na budowę przychodni oznacza, że rząd również dostrzega potrzeby naszego samorządu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołów, w tym zapewnienia im dostępu do szybkiej diagnostyki – burmistrz Dariusz Chmura.