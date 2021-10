Wołowscy policjanci kontrolują osoby na kwarantannie

Wołowscy policjanci, wspierając służby sanitarne, w dalszym ciągu codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają we wskazanym miejscu i czy czegoś nie potrzebują. Jednocześnie funkcjonariusze przypominają osobom poddanym obowiązkowi odbywania kwarantanny o możliwości zainstalowania specjalnej aplikacji Kwarantanna domowa, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie wciąż wspierają służby sanitarne i w dalszym ciągu dokonują sprawdzeń, czy osoby objęte kwarantanną domową, faktycznie znajdują się

w miejscu jej odbywania oraz czy nie potrzebują pomocy.

– Obecnie w związku ze wzrostem liczy osób chorych i objętych kwarantanną wołowscy policjanci apelują osoby posiadające takie możliwości o zainstalowanie specjalnej darmowej aplikacji kwarantanna domowa, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych – mówi Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. – Dzięki niej można potwierdzić swoje miejsce pobytu. Ale to nie wszystko. Aplikacja pozwala na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. Pamiętajmy, że z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwarantanną. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest szybkie dotarcie do dużej ilości osób.