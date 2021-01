Wołowska placówka informuje o rejestracji na szczepienia

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie rozpoczęło rejestrację osób chętnych do szczepień przeciwko koronawirusowi.

– Rozpoczęliśmy proces rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów 80+ i 70+ – poinformowała placówka.

Zapisu na szczepienie można dokonać pod podanymi poniżej numerami telefonów:

– Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Brzegu Dolnym ul. Aleje Jerozolimskie 28, Numer telefonu: 71-380-53-96; Godziny rejestracji: od 14 do 17 w dniach od poniedziałku do piątku

– Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Wołowie ul. Piłsudskiego 34; numer telefonu: 71-777-60-40; godziny rejestracji: od 10 do 12 w dniach od poniedziałku do piątku lub numer telefonu: 71-777-60-28; godziny rejestracji: od 10 do 16 W dniach od poniedziałku do piątku