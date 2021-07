WROkacje – spędź ekscytujące lato we Wrocławiu!

Wakacje zwykle kojarzą się z wyjazdami nad morze, jezioro, do egzotycznych krajów. Lato jest również jednym z najbardziej ekscytujących okresów w mieście, z mnóstwem koncertów, pokazami kina plenerowego i innymi sposobami na aktywne spędzanie czasu. Możliwości są nieskończone, a wszystko zależy od naszej kreatywności.

W programie WROkacje, emitowanym od 10 lipca w każdą kolejną sobotę na fanpage’u Wroclaw [Wroclove] na Facebooku możecie znaleźć kilka pomysłów na to, co zrobić, żeby wakacje w mieście były niezapomniane. W każdym odcinku młodzi prowadzący, Natalia i Mikołaj, przetestują dla nas atrakcje dostępne we Wrocławiu.

Jak twierdzą naukowcy, dostarczenie organizmowi adrenaliny z pozytywnych wrażeń zapewnia długowieczność, obniża zły cholesterol i poprawia cerę! Nie wierzysz? A uwierzyłbyś, że na wrocławskim Stadionie można nie tylko pokibicować, ale też zjechać na tyrolce? Albo że Partynice to nie tylko wyścigi konne, ale również ogromny park linowy dla dużych i małych? Jeśli ciągle Ci mało, zawsze możesz poszybować w przestworzach we Wrocławskim Aeroklubie!

Nie wyobrażasz sobie lata bez wody? Nie wszyscy wiedzą jak wiele ma do zaoferowania w tym okresie Odra. Wiesz, jak nazywa się deska do pływania na której stoisz i odpychasz się długim wiosłem? Odpowiedź znajdziesz w programie WROkacje! Jeśli lubisz sporty wodne, Wrocław to idealne miejsce dla Ciebie. Możesz tu znaleźć kilka wypożyczalni sprzętu wodnego. Dwa z takich miejsc odwiedzą Natalia i Mikołaj i pokażą, jak pływając kajakiem zrobić również coś dobrego dla rzeki.

Przy wodzie możesz też spędzić czas na pełnym relaksie. Idealnym do tego miejscem są bulwary nad Odrą. Można po nich nie tylko spacerować czy jeździć rowerem, ale też skorzystać z nadbrzeżnych barów i po prostu posiedzieć sącząc lemoniadę… i inne trunki. Wodną rozrywkę dla każdego zapewni także wrocławski Aquapark – bąbelki z jacuzzi, zjeżdżalnie, rwąca rzeka czy leżaki pod gołym niebem. A jeśli lubisz grillować lub posiedzieć ze znajomymi przy ognisku – z programu dowiesz się, gdzie we Wrocławiu są miejsca specjalnie do tego przeznaczone. A jest ich całkiem dużo.

Dla cyklistów miasto oferuje dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych – ekologicznie i zdrowo spędzisz czas zarówno przemieszczając się do określonych miejsc w centrum, jak i swobodnie przemierzając wrocławskie rubieże. Miłośnicy małych kółek wyszaleć się mogą w specjalnych skateparku przy ulicy Legnickiej. Natomiast w sentymentalną podróż zabierze nas Zabytkowa Linia Tramwajowa – przez całe wakacje na specjalnych trasach kursują pięknie odrestaurowane tramwaje minionej epoki.

„Biegać, skakać, latać, pływać – w tańcu, w ruchu wypoczywać”. Całą moc wakacyjnych wrażeń można doświadczyć w Mieście Spotkań. Program WROkacje opowie o części z nich. Ale pamiętajmy, że możliwości jest o wiele więcej – koncerty, festiwale, kina i parki zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kuszą swoją atrakcyjnością i niepowtarzalnością doznań. Spakuj zatem najpotrzebniejsze rzeczy, zabierz rodzinę lub znajomych i przyjeżdżaj do miasta, które nigdy nie zasypia. Do miasta, w którym nie da się nudzić – no chyba, że to właśnie nudy brakuje Ci do wypoczynku.