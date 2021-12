Wszystkie emerytury przed Bożym Narodzeniem

Dobre wiadomości dla seniorów. ZUS wypłaci wszystkie renty i emerytury, także te, które w grudniu mają termin wypłaty 25 dnia miesiąca – przed świętami Bożego Narodzenia.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni. W grudniu ostatni termin płatności wypada w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Dlatego w tym roku wszyscy emeryci i renciści z terminu „25” posiadający konta otrzymają wypłatę najpóźniej 23 grudnia – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Grudzień to wyjątkowy czas i każdy chce jak najszybciej dostać pieniądze.

– My już od 21 grudnia przekazujemy te emerytury i renty, które przynosi doręczyciel tak, by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Mam nadzieję, że także i tym razem poczta stanie na wysokości zadania i nasi klienci dostaną pieniądze możliwie szybko. Podkreślam jednak, że w najlepszej sytuacji są oczywiście ci, którym pieniądze wpływają na bankowe konta – dodaje rzeczniczka.

W takich momentach po raz kolejny namawiamy wszystkich, którzy nie mają jeszcze konta by je założyli, bo jeśli ktoś dostaje pieniądze przekazem będzie musiał czekać, aż zapuka do niego listonosz. Gdy ma konto zawsze może skorzystać z bankomatu o dowolnej porze, bo nawet w najmniejszych gminach są często nawet dwa bankomaty różnych banków.

Co ważne wypłaty z terminu „1” rozpoczynamy wysyłać analogicznie jak najszybciej, bo już od 28 grudnia po to żeby na kontach klientów ZUS znalazły się jeszcze przed Sylwestrem.