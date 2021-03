Wydadzą ponad 45 mln zł na budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych [WIDEO]

Dzięki tej inwestycji miasto będzie skomunikowane, powstaną nowe drogi, ścieżki rowerowe, chodniki i ronda. Dzisiaj o tych inwestycjach mówił w Wołowie burmistrz Dariusz Chmura wraz z gośćmi – marszałkiem Cezarym Przybylskim oraz Tymoteuszem Myrdą.

Gmina Wołów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła realizację trzeciego, a zarazem ostatniego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. – Jest to największa inwestycja drogowa w historii samorządu – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. – Swoim zasięgiem obejmie sieć dróg łączących północ i południe miasta. Remont objął ulice: Kościuszki, Leśną, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańską, Ludową i Wiejską. To blisko 5 km na które wydamy ponad 45 mln zł. Mieszkańcy ul. Kościuszki – uwaga na utrudnienia Obecnie remont drogi wojewódzkiej nr 338 rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Zofii Chrzanowskiej, następnie prace ruszą w kierunku rozwidlenia z ul. Leśną. W dalszym etapie prac remontowany będzie odcinek w kierunku Urzędu Skarbowego (wyjazd z miasta w kierunku

Mojęcic). Tam czekać będzie na mieszkańców objazd od strony ul. Kościuszki przez ulicę Leśną i Parkową. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, nowe oświetlenie uliczne. Zostanie również wybudowana lub przebudowana kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sieci w tym sieci wodociągowe. Stąd przez najbliższe 3 miesiące mieszkańcy ul. Tadeusza Kościuszki oraz przyległych ulic, muszą liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie wody.



Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Wołowie będą wykonywać prace modernizacyjne sieci wodociągowej, która na odcinku ul. Kościuszki wymaga całkowitej wymiany. – Wyłączenia wynikające z realizacji zadania będą następować po godzinie 8:00, tak aby mieszkańcy zdążyli wyjść do pracy czy szkoły – mówi burmistrz Dariusz Chmura.

Kolejne przerwy mogą wynikać z awarii dotychczasowej sieci, które mogą występować z uwagi na jej stan i prace które będą prowadzone w jej obrębie. Nie powinny jednak one trwać dłużej niż dwie godziny. Dzięki prowadzonym pracom już od czerwca na tzw. Zatorzu w Wołowie woda

dostarczana będzie zupełnie nową siecią wodociągową.

Nowe ronda i skrzyżowania

Pierwsze rondo zostanie wybudowane na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Wojska Polskiego. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Poznańskiej będą mieli nakaz skrętu w prawo, gdzie – chcąc udać się w kierunku ul. Korzeniowskiego będą mogli zawrócić na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Wjazd od strony ul. Piłsudskiego w ul. Poznańską będzie ułatwiony za

sprawą utworzonego pasa do skrętu w lewo. Kolejną nowością będzie pas do skrętu w lewo w ul. Fryderyka Chopina. Po przebudowie drogi

wojewódzkiej zmieni się tu kierunek jazdy, natomiast ul. Chopina nadal będzie jednokierunkowa, tak samo jak odcinek ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Chopina w kierunku poczty, z tym, że tu również nastąpi

zmiana kierunku jazdy – wjazd od strony ul. Chopina. Kolejne rondo znajdzie się na rozwidleniu ulic Kościuszki oraz Leśnej. Na ul. Leśnej zostanie wymalowany pas do skrętu w lewo w ul. Witosa. Kierowcy

jadący od strony ul. Witosa będą mieli nakaz skrętu w prawo. Oba

ronda mają uspokoić ruch oraz zwiększyć bezpieczeństwo na

terenie miasta. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo

w ulicę Witosa dla jadących od strony centrum.

Rowerzyści będą zadowoleni

Ciągi pieszo – rowerowe powstaną niemal na każdym odcinku przebudowywanej drogi. Pas dla rowerzystów będzie kontynuowany od mostu przy ul. Ludowej w kierunku bloku przy ul. Poznańskiej (naprzeciwko starego pawilonu handlowego). Tam rowerzyści będą musieli przejechać przez jezdnię, by kontynuować jazdę ul. Robotniczą i Sikorskiego. Przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego oraz Piłsudskiego zostaną wymalowane pasy. Ścieżka rowerowa będzie kontynuowana na skrzyżowaniu z ul. Chopina (przejazd przez jezdnię) i ulicą Chopina (ciąg pieszo – rowerowy przy szkole), następnie po tej samej stronie jezdni ul. Wojska Polskiego, Leśną i ul. Kościuszki aż do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pas pieszo – rowerowy powstanie także w miejscu chodnika przy straży pożarnej na ul. Wojska Polskiego w kierunku poczty. Przy skrzyżowaniu z Alejami Niepodległości zostaną wymalowane pasy, a ścieżka będzie kontynuowana ul. Wojska Polskiego od strony gabinetu stomatologicznego (w kierunku ul. Chopina).



Co już zrobiono?



Dwa pierwsze etapy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 są

już na ukończeniu. Były realizowane w 2019 roku. Inwestycja

rozpoczęła się od północy miasta – ulicy Wiejskiej i Ludowej. Została tu wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, nowe oświetlenie. Przy ul. Ludowej powstał również nowy chodnik z ciągiem pieszo – rowerowym. Podczas inwestycji został skorygowany łuk od strony ul. Ludowej w kierunku ul. Poznańskiej. Jezdnia posiada pas do skrętu w lewo w ul. Garwolską. Pierwsze dwa etapy inwestycji były realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic.

Realizacja tego etapu opiewa na kwotę ponad 9,2 mln zł, a zadanie współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.