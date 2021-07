Wyniki egzaminów ósmoklasisty w powiecie wołowskim

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych poznali w miniony piątek wyniki egzaminów ósmoklasisty, które zostały przeprowadzone w dniach 25-27 maja. Egzamin napisało łącznie ok. 358 300 ósmoklasistów, z których 4101 uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90% do 100% punktów. Jak poszło uczniom z powiatu wołowskiego?

Zdane egzaminy są przepustką do szkoły ponadpodstawowej. Obecnie ósmoklasiści uczestniczą w procesie rekrutacji do wybranych przez siebie szkół. Do 14 lipca 2021 r. są oni zobowiązani uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku z egzaminu ósmoklasisty w określony dla danej szkoły sposób. 22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych oraz tych, którym się nie udało. Od 23 do 30 lipca 2021 r. ósmoklasiści będą mieli możliwość potwierdzenia woli przyjęcia do danej szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli wspomniane dokumenty nie zostały złożone wcześniej.

źródło grafiki: UM Wołów