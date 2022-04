Zlot dmuchańców, czyli zabawa dla całej rodziny

W pierwszy weekend po Świętach Wielkanocnych będziemy mieli okazję do wspólnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi. A to za sprawą kolorowej imprezy, która rozpocznie się w piątek, 22 kwietnia 2022 roku i potrwa do niedzieli, 24 kwietnia. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, organizatorzy zapewniają, że czas spędzony na tym wydarzeniu będzie pełen pozytywnych emocji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Dzieci z pewnością będą zachwycone różnorodnością i wielkością dmuchańców, które staną na Stadionie Miejskim w Wołowie. To nie będą tylko dmuchane zamki do skakania. Na żądnych przygód milusińskich będą czekały prawdziwe tory przeszkód. Uczestnicy zabawy poćwiczą więc wszystkie umiejętności ruchowe od skakania, utrzymywania równowagi, ślizgania się po wspinaczkę. To będzie niesamowita zabawa dla naszych pociech. Będzie gdzie się bawić, a dorośli będą mieli co oglądać.

Kolejną atrakcją dla młodszych gości będą liczne darmowe animacje, w tym ogromne mydlane bańki! Poza tym na wołowskim stadionie znajdziemy stragany z balonami na hel i licznymi gadżetami oraz zabawkami.

Dorośli w czasie, gdy ich pociechy zajęte będą zabawą, skosztują lanego oryginalnego piwa i zaspokoją apetyt dzięki zapleczu gastronomicznemu, które stanowić będą food trucki. Całość dopełni lecąca w tle muzyka, która dodatkowo podkreśli pozytywne wibracje.

Impreza zorganizowana jest z okazji otwarcia nowych kortów tenisowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie, czyli w drugi dzień imprezy w sobotę 23 kwietnia 2022 r.

Godziny otwarcia zlotu dmuchańców, różnią się w zależności od dnia. W piątek otwarcie o godz. 14.00, a zamknięcie o godz. 21.00. W sobotę dmuchańce będą dostępne od godz. 12.00, a zamknięte zostaną o godz. 21.00. Z kolei w niedzielę zlot odwiedzimy od godz. 12.00 do godz. 20.00.

Zapraszamy! Nie może Cię tu zabraknąć.