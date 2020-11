Zmiana obostrzeń dotyczących szkół i galerii handlowych

Premier ogłasza dzisiaj zmiany w obostrzeniach związanych z koronawirusem.

Od przyszłej soboty, 28 listopada otwarte zostaną galerie handlowe, ale warunkiem ich funkcjonowania będzie rygor sanitarny. Zamknięte, przynajmniej na razie, pozostaną lokale gastronomiczne, siłownie, baseny.

Do świąt zamknięte pozostaną szkoły, a ferie zimowe dla uczniów w całym kraju odbędą się w tym roku pomiędzy 4 a 17 stycznia 2021 roku. – Do tej pory ferie były rozłożone, by ruch w gospodarce był większy. Jednak w 2021 r. muszą być skumulowane, by ten ruch był jak najmniejszy – poinformował premier. – Po 18 stycznia być może będziemy mieli sytuację, w której wrócimy do strefy czerwonej, w której przetrwamy do pojawienia się szczepionki – mówił Morawiecki, kilkukrotnie apelując o zachowanie dyscypliny i sugerując, że jest szansa na to, że do 18 stycznia pojawi się szczepionka.