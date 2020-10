Zmniejszyły się stany krwi. Centrum apeluje do krwiodawców o wsparcie

Stany krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu nie są zbyt wysokie, dlatego Centrum apeluje o krew.

W tej chwili najbardziej potrzebna jest krew grup ujemnych: O Rh-, A Rh-, B Rh- oraz O Rh+ i A Rh+

– Nadzieja jest jednak w mieszkańcach Dolnego Śląska. To właśnie oni mogą uratować niejedno życie. Każda kropla krwi jest w tej chwili na wagę złota – mówi Adrianna Franc, zastępca kierownika działu metodyczno-organizacyjnego i promocji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. – Krwi nie można długo przechowywać, koncentrat krwinek czerwonych przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni, dlatego koniecznie jest stałe, regularne oddawanie krwi, każdego dnia potrzebni są Krwiodawcy.

Rok 2020 stawia jednak wyzwania przed wszystkimi, a Centrum Krwiodawstwa nie jest wyjątkiem. – W tym roku w związku pandemią COVID – 19 stany krwi zmniejszyły się jeszcze bardziej – mówi przedstawicielka RCKiK. – Jest to spowodowane wzrastającym zapotrzebowaniem na krew i jej składniki ze szpitali, jak i mniejszą liczbą krwiodawców. RCKiK we Wrocławiu tak jak dotychczas stara się robić wszystko by w pełni zapewnić szpitalom odpowiednią ilość krwi w właściwym czasie, jednak bez dawców jest prawie bezsilne.

Krew i jej składniki pomimo panującej pandemii koronawirusa krwiodawcy oddają w bezpieczny sposób. Każdemu dawcy zanim przystąpi do rejestracji mierzona jest temperatura, obowiązkowe jest też wypełnienie ankiety, w której należy podać, czy nie chorowaliśmy na COVID- 19 oraz czy mieliśmy styczność z osobą zakażoną, czy w ostatnim czasie nie mieliśmy objawów infekcji. Dodatkowo obowiązkowe są: maseczki, dezynfekcja dłoni oraz zachowanie minimum 1,5-metrowego dystansu.

Centrum zachęca do telefonicznej rejestracji pod numerem 71 371 58 24, tel. kom. 693 693 702.

W związku z tak trudną sytuacją, RCKIK we Wrocławiu zaprasza wszystkich potencjalnych dawców już od wczesnych godzin rannych do swojej siedziby, by podzielili się tym co najważniejsze. Oddawanie krwi nie jest niczym trudnym.

– Zwracamy się więc właśnie do Ciebie, gdy czytasz tą informację. Jeśli chcesz zrobić coś naprawdę dobrego, to teraz jest właściwy moment – mówi Adrianna Franc. – Zapraszamy Cię na ul. Czerwonego Krzyża 5 we Wrocławiu do naszego Centrum, naszych Terenowych Oddziałów w Głogowie, Legnicy, Lubinie, na akcje wyjazdowe gdzie możesz oddać krew i pomóc innym w tej trudnej walce. Wszystkie informacje dotyczące telefonów, adresów Terenowych Oddziałów oraz najbliższych akcji znajdziesz na stronie https://www.rckik.wroclaw.pl/ Pomimo pandemii i niepokoju społecznego nie pozwólmy by ktoś stracił szansę na lepsze życie.

Przypominamy, że w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi zaleca się wypić ok. 2 litrów płynów oraz profil krwiodawcy: