Zobacz, które drogi miał być remontowane za 144 mln zł

Te drogi miały być remontowane, ale nie będą, bo powiat nie dostał pieniędzy – 144 mln zł z Polskiego Ładu, bo źle wypełnił wniosek. Radni powiatu chcą odwołania starosty Janusza Dziarskiego. Czy słusznie? Ten uważa, że każdy ma prawo do błędu, i wyciągnie z tego wnioski. Ale opozycja grzmi, że utrata tylu pieniędzy to za droga nauka. I na nią mieszkańców nie stać. Tymczasem wszystkie gminy otrzymały pieniądze.

Brzeg Dolny otrzyma na termomodernizację budynku pływalni AQUASPORT 5 mln zł, Wołów na budowę przychodni specjalistycznej w Wołowie ponad 8 mln zł i budowę oczyszczalni ścieków w Bożeniu prawie 5 mln zł. Wińsko zapewniło natomiast sobie fundusze na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców – dostanie 6,8 mln zł.

– To kolejny ważny moment dla naszego samorządu w tym roku – komentuje Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. – Po uzyskaniu finansowania na budowę wiaduktu, udało się pozyskać kolejnych 13 milionów na realizację inwestycji z programu rządowego. Wybudujemy nowoczesną przychodnię specjalistyczną, której oczekują mieszkańcy, a także zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Bożeniu i zakupimy instalację do produkcji nawozów dla oczyszczalni w Wołowie, co wpisuje się w misję zielonego Wołowa. Odnieśliśmy sukces, który jest efektem nie tylko dobrze pisanych wniosków, za które dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołowie. Jesteśmy skuteczni ponieważ jesteśmy zgranym zespołem – władze gminy, radni popierający inwestycje w budżecie (Janusz Czarnowski, Małgorzata Hermaszewska, Barbara Jagodzińska, Marcin Malinowski, Marta Mosiek, Krzysztof Mucha, Waldemar Rutowicz, Krzysztof Rzeszowski, Wiesława Sawa, Robert Stępień, Marian Szpak, Jan Tomków, Janusz Wygoda), dyrektorzy jednostek, prezesi spółek. Gramy do tak zwanej jednej bramki, którą jest rozwój gminy Wołów. Ten klimat sprzyja pozyskiwaniu środków zewnętrznych – europejskich i rządowych. To również lekcja, jaką powinny wyciągnąć władze powiatu wołowskiego – przekonuje Chmura.

Burmistrz Wołowa nie pozostawia jednak suchej nitki na staroście Dziarskim i wypomina mu, że nie pozyskał ponad stu milionów złotych na remonty powiatowych dróg.

– To natomiast całkowita kompromitacja polityka starosty Janusza Dziarskiego oraz ojca kuriozalnej koalicji w powiecie – burmistrza Pawła Pirka. Brak uzyskania chociażby złotówki na remonty dróg powiatowych w ramach “Polskiego Ładu” będzie na długo zapamiętany przez mieszkańców powiatu – dodaje burmistrz Chmura. – Mam nadzieję, że członkowie zarządu powiatu: Anna Wróbel, Artur Fojt, Józef Szumilas i Jarosław Iskra wezmą odpowiedzialność za swoje, trzeba powiedzieć wprost, bezmyślne decyzje. Niestety, skutki tych działań będą ponosić mieszkańcy powiatu wołowskiego, którzy po raz kolejny stracili szansę na poprawę jakości dróg. Uważam to za działanie na niekorzyść powiatu, na niekorzyść mieszkańców i bardzo mnie to smuci.

Lubiąż miał szansę na remont nawierzchni ulicy Bolesława Wysokiego i Willmana, aż do drogi główniej (DW 338).

Prosili starostę jak dziecko, ale ich nie posłuchał

– Powiat wołowski nie otrzymał nawet złotówki dofinansowania, na remonty dróg powiatowych. Mimo, że w puli rządowego Programu Inwestycji Strategicznych było ponad 20 miliardów złotych – komentuje Michał Gołąb, radny powiatu, który w sierpniu na sesji pytał publicznie starostę, czy poda się do dymisji, jeśli jego wniosek nie przejdzie. Opozycja, a także wójt Wińska, Jolanta Krysowata-Zielnica i burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, zwracali uwagę, że jeden wniosek na 144 mln zł, może być zagrożony. Wójt na sesji prosiła starostę, aby ten go zmienił i rozdzielił na kilka mniejszych. Starosta nie zrobił tego. Dziś nie komentuje swojej porażki. – Sąsiedni powiat średzki otrzymał ponad 15 milionów złotych, powiat trzebnicki ponad 10 milionów złotych na projekty drogowe itd. – dodaje radny Gołąb.

Jak były przydzielane pieniądze?

2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski otrzyma blisko 24 miliardy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował prezes rady ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

