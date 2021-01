Żołnierze podsumowali pobieranie wymazów nauczycieli

Ponad 35000 testów na Covid-19 wykonali żołnierze wydzieleni z ramienia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej od początku trwania pandemii i włączenia żołnierzy w działania związane z wymazywaniem pacjentów, czyli pobieraniem materiału biologicznego od mieszkańców z terenu Dolnego Śląska na obecność w organizmie Sars- Cov 2.

Ponadto żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej podsumowali badania wymazowe na obecność COVID-19 u nauczycieli oraz pracowników oświaty w woj. dolnośląskim. Przebadanych zostało prawie 4000 osób. W związku z powrotem dzieci klas 1-3 do szkół, to właśnie ta akcja budziła największe zainteresowanie. Przez 4 dni, po 10 godzin dziennie żołnierze pobierali wymazy od nauczycieli z Wrocławia i powiatu wrocławskiego. W punkcie wymazowym zgłaszało się do nich od 700 do nawet 900 pedagogów i pracowników obsługi technicznej szkół.

Akcja zorganizowana została w jednej z wrocławskich placówek oświaty. Żołnierze zostali podzieleni na 4 ekipy wymazowe. Wszystko zostało zorganizowane tak, aby działania przebiegały sprawnie, a nauczyciele nie musieli oczekiwać w kolejce. Z informacji przekazanej przez ministerstwo zdrowia wynika, że spośród wszystkich przebadanych nauczycieli i pracowników szkół podstawowych 2 procent miało wynik pozytywny. Warto dodać, że na testy zgłaszali się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkół, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający.

Wymazy pobierali doświadczeni żołnierze z 16 DBOT i 10 Brygady Kawalerii Pancernej, którzy są ratownikami medycznymi i na co dzień realizują podobne zadania w przyszpitalnych i mobilnych punktach wymazowych. W ten sposób żołnierze odciążyli personel medyczny i pracowników dolnośląskich Sanepidów, którzy na bieżąco badali próbki przekazywane do badań.

Akcja trwała od 11 do 14 stycznia.