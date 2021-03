ZUS informuje o waloryzacji rent i emerytur

Ruszyła coroczna waloryzacja emerytur i rent. Wypłaty rosną o ponad 4 proc. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50,88 zł. Podwyżkę już zobaczyło na swoich kontach prawie milion seniorów.

Co roku w marcu emeryci czekają na większe wypłaty z ZUS. Już dzisiaj do niektórych z nich trafiły zwaloryzowane emerytury i renty.Chodzi o te osoby, które co miesiąc dostają swoje pieniądze z ZUS pierwszego dnia miesiąca.

– W tym roku oficjalnie opublikowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli chcemy sami sprawdzić o ile wzrośnie nam emerytura lub renta wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika – wyjaśnia.

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty już w marcu.

– Waloryzację przeprowadzamy, co roku z urzędu, więc nie wymaga ona żadnych wniosków od naszych seniorów – wyjaśnia Kowalska-Matis

Rzeczniczka zapewnia, że każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Jakie wypłaty z ZUS rosną?

W ZUS waloryzacji podlegają tzw. świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.