ZUS zaprasza małych i mikroprzedsiębiorców na spotkanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 12 maja 2021 r. zaprasza małych i mikroprzedsiębiorców na spotkanie online, na którym omówione zostaną zmiany, jakie planuje ZUS w najbliższych latach.

Te zmiany są ważne dla przedsiębiorców i dotyczą ułatwień w prowadzeniu firm. Do 7 maja można zgłaszać chęć uczestnictwa w spotkaniu. To kolejne spotkanie konsultacyjne na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią prowadzenie firm. Tym razem planowane przez ZUS reformy, dotyczące m.in. sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS i sposobu obliczania oraz wypłaty zasiłków, chcemy przedyskutować z małymi i mikro przedsiębiorcami. Wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły planowanych zmian i mieć wpływ na sposób ich realizacji, zapraszamy do udziału w konsultacjach. Spotkanie on-line odbędzie się w środę, 12 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Zgłoszenia udziału (imię, nazwisko, adres e-mail) należy przesłać do 7 maja 2021 r. na adres: konsultacjeZUS@zus.pl