Zwiedzamy Dolny Śląsk z nowym, wakacyjnym przewodnikiem

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prezentuje najnowszy przewodnik po regionie dla rodzin z dziećmi i zaprasza do wakacyjnego odkrywania tajemniczego Dolnego Śląska!

PASZPORT MŁODEGO ODKRYWCY – WERSJA DOLNOŚLĄSKA

50 rekomendowanych i sprawdzonych przez blogerów atrakcji, mnóstwo zadań do wykonania, zagadki, labirynty, przystępnie przekazana historia regionu oraz ciekawostki o każdym z opisanych miejsc. Najnowsza publikacja przeznaczona dla dzieci to 120 stron ilustrowanego przewodnika, który zachęca do aktywności. Podzielony na kategorie i lokalizacje pozwala poznać najpiękniejsze zakątki regionu.

– Po sukcesie wrocławskiej edycji Paszportu Młodego Odkrywcy nie mieliśmy wątpliwości, że należy tę bazę inspiracji poszerzyć na cały region. Tym bardziej, że mamy mnóstwo atrakcji rodzinnych, od tajemniczych podziemi, które zaciekawiają najmłodszych, po twierdze, multimedialne muzea i góry, które czynią z nich małych zdobywców. Jestem pewien, że przewodnik urozmaici rodzinne wakacje – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych i Samorządowców.

BEZPIECZNY URLOP W KRAINIE RÓŻNORODNOŚCI

Duża liczba atrakcji w regionie sprawia, że spędzając urlop na Dolnym Śląsku możemy odkryć mniej znane miejsca, ominąć najbardziej zadeptane szlaki i tłumy turystów, a przez to podróżować bezpiecznie.

– Miejsc do paszportu mieliśmy zdecydowanie więcej, bo i atrakcji na Dolnym Śląsku jest po prostu mnóstwo. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim postawiliśmy jednak na różnorodność oraz staraliśmy się podzielić miejsca tak, by w każdej części województwa pokazać coś ciekawego. Gwarantujemy, że dzięki temu odkryjecie miejsca, które nie zawsze są (jeszcze!) dobrze znane, a ich zróżnicowanie sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Agnieszka Majewska, która wspólnie z mężem Mariuszem są autorami publikacji.

TURYSTYKA W DOBIE PANDEMII

W 2020 roku w podróże najchętniej wybierali się Polacy w wieku od 25-44 lat. Z tej grupy wiekowej na urlop wyjechało łącznie aż 6 mln osób. Stąd pomysł na promocję regionu skierowaną do rodziców i najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska.

W zeszłym roku branża turystyczna znacznie ucierpiała: według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego turystyki, największa liczba turystów na Dolnym Śląsku w 2020 roku odwiedziła Wrocław – 595,1 tys. (spadek o 58% w stosunku do roku 2019) oraz powiat karkonoski – 551,5 tys. (spadek o 29%). Wydatki Polaków związane z podróżami w 2020 roku wyniosły 48,3 mld zł, czyli o niemal 40% mniej niż w roku 2019. Z tego na krajowe wyjazdy z noclegami przypadało 24,8 mld zł (spadek o 19,6%).

W 2020 roku ponad 56% mieszkańców Polski (w wieku 15 lat i więcej) nie brało udziału w żadnych wyjazdach turystycznych (20,6% więcej niż 2019 r.). Brak podróży spowodowany był między innymi obostrzeniami wprowadzonymi w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Wśród głównych przyczyn wpływających na rezygnację z wyjazdu podawano: koronawirus SARS-CoV-2 (36,9%), powody finansowe (21,7%) oraz brak motywacji do podróży (11,3%).

Skalę problemu pokazują dane z kwietnia zeszłego roku, kiedy to liczba turystów przebywających w obiektach noclegowych zarówno na obszarach nadmorskich, jak i górskich nie przekraczała 10 tys., podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. przewyższała 300 tys. osób! W listopadzie i grudniu 2020 r. liczba turystów dochodziła do 81 tys. (na obszarach górskich w listopadzie) i w odniesieniu do roku poprzedniego była niższa aż o 80%.

ZDOBĄDŹ PASZPORT!

„Paszport Młodego Odkrywcy – Dolny Śląsk”, to już druga wspólna publikacja Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i blogerów podróżniczych „Ahoj! Przygodo”. Poprzedni Paszport obejmował stolicę regionu – Wrocław i połączony został z cieszącą się ogromnym zainteresowaniem grą terenową po wrocławskim rynku.

Dolnośląską edycję paszportu chętni będą mogli do końca tygodnia odebrać w godzinach pracy urzędu w Wydziale Promocji w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego. Dla tych, którzy do Wrocławia mają daleko na oficjalnych portalach społecznościowych Dolnego Śląska zostaną zorganizowane konkursy, w których będzie można wygrać egzemplarz Paszportu Młodego Odkrywcy. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat najlepszych miejsc na wakacje i odkrywania regionu!