Bliżej mieszkańców

Zaniedbane przez lata dzielnice miast mają szansę zmienić swój wizerunek. Dzięki funduszom unijnym remontowane są kamienice, porządkowane podwórka, a przestrzeń do życia staje się bardziej przyjazna mieszkańcom. Tak stało się w Legnicy.

– Dolnośląskie samorządy chętnie sięgają po dofinansowanie z Unii Europejskiej na rewitalizację. Legnica jest tu świetnym przykładem, bo ma plan i realizuje go konsekwentnie od wielu lat – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W sumie na inwestycje w tej legnickiej dzielnicy przeznaczonych zostało ponad 17 mln zł, z czego 8,5 mln zł to dotacja unijna. Za te pieniądze udało się m.in. odnowić 40 mieszkań w pięciu budynkach, zadbać o tereny przy Kaczawie i przebudować prawie kilometr dróg gminnych.

Bulwar nad Kaczawą

Bulwar oraz ulica Nadbrzeżna w Legnicy zostały oddane do użytku latem ubiegłego roku. Prace obejmowały przede wszystkim gruntowną przebudowę jezdni – powstał też nowy chodnik, parking i ścieżka rowerowa. Szukający spokoju i odpoczynku mieszkańcy Legnicy mogą korzystać również z ławek i leżanek znajdujących się na promenadzie. Rzeka Kaczawa „powróciła” do miasta. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3,3 mln zł, z czego prawie 1,3 mln zł pochodzi z unijnej dotacji.

Integrujemy się!

Przeobrażeniu uległa również kamienica przy ul. Kościelnej. Wymieniony dach, stropy, ocieplenie ścian, na zewnątrz plac zabaw, siłownia, boiska do gier zespołowych i parking – wszystko to sprawiło, że wcześniej zaniedbana dziś korzystnie wyróżnia się na tle innych zabudowań. Nie zapomniano również o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami, to przede wszystkim dla nich są bezpieczne podjazdy i nowoczesna winda. W budynku siedzibę znalazło Centrum Integracji Społecznej, które przejęło zadania dotychczasowej placówki w tym miejscu, czyli świetlicy terapeutycznej, ale znacznie rozszerzyło zakres swej działalności. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży centrum zajmie się także aktywizacją osób dorosłych i współpracą z organizacjami społecznymi. Wkład Unii Europejskiej wyniósł 3,2 mln zł, a całość kosztowała 6,6 mln zł.

– Legnickie Kartuzy, nazywane wcześniej potocznie Zakaczawiem, dzięki zainwestowaniu przez miasto milionów złotych, zmieniają się nie do poznania – mówi Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. – Nasz program rewitalizacji dzielnicy został doceniony. Bez wsparcia z zewnątrz inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu miasta nie przyniosłyby tak szybkich efektów.

www.rpo.dolnyslask.pl