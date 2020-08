Bon turystyczny – najważniejsze pytania i odpowiedzi

O bonie turystycznym mówią wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą o nim to, co powinni. Skorzysta z niego 6,5 miliona polskich dzieci. Wniosek można aktywować od 1 sierpnia na PUE ZUS.

Dla kogo bon?

Świadczenie w formie bonu będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy 500+.

Ile wyniesie wartość bonu?

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon w wysokości 500 zł, czyli łącznie 1000 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy aktywować logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)ZUS na www.zus.pl Na profilu należy wybrać zakładkę Ogólny i przejść do zakładki Polski Bon Turystyczny, a następnie- Mój Bon. Należy aktualizować swój adres e-mail oraz numer telefonu- od 1 sierpnia 2020 r.

Jak zapłacimy bonem?

Na profilu PUE ZUS będzie dostępna kwota bonu. Bonem można płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, który otrzymamy w SMS.

Gdzie, kiedy i na co można wydać bon?

Bon można wydać na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Można nim zapłacić za kolonie, obozy, noclegi, a także wyżywienie i dodatkowe usługi w hotelu. Obiekty, które będą realizowały bon będą dostępne na PUE ZUS w odpowiedniej zakładce.Turyści wybiorą firmę ze względu na rejon Polski i ofertę dla wczasowiczów.

Czy bonem zapłacimy tylko za dzieci?

Tak, usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które zapłacimy bonem, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Do kiedy ważny będzie bon turystyczny? Bon będzie można wykorzystać do 31 marca 2022 roku. Nie można wymienić go na gotówkę.

Uważajcie na oszustwa na “bon turystyczny”

Oszuści starają się wykorzystać nasz dobry nastrój i uśpioną ostrożność. Pojawia się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących oszustw metodą “na bon turystyczny”.

Przestępcy wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które mogą być rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się, np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do skorzystania ze “specjalnej oferty na voucher urlopowy”, informując, że warunkiem przysłania vouchera, jest wpłacenie na podane konto, pieniędzy za dodatkowe 4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w ramach bonu).

Jeszcze inny “model” oszustwa opisują banki, do których docierają sygnały, że oszuści proszą o zalogowanie się na stronie internetowej i wpłatę części kosztów wyjazdu. Co więcej, mogą prosić o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej lub danych karty płatniczej.

Należy pamiętać, że: