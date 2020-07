Chętni do służby w policji mogą sprawdzić się na policyjnym torze przeszkód

Wrocławscy policjanci organizują spotkania dla osób zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji. Odbywają się one na terenie hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu, gdzie uczestnicy mają możliwość zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu rekrutacyjnego.

Pod okiem policyjnych instruktorów z Wydziału Doboru i Szkolenia, można także sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód, który rozstawiono zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi. Koniecznie przyjdź i zobacz!

Mając na uwadze duże zainteresowanie młodzieży, szczególnie sprawami związanymi z wstąpieniem do służby w Policji, funkcjonariusze Wydział Doboru i Szkolenia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaplanowali wakacyjny cykl spotkań. Kilka odbyło się już w bieżącym miesiącu, a kolejne dwa zaplanowane zostały na 27 i 29 lipca 2020 r. Zajęcia na policyjnym torze przeszkód, funkcjonariusze prowadzą od godz. 13.00 w poniedziałki i od godz. 10.30 w środy, na terenie sali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu.

Podczas tych spotkań przyszli kandydaci mogą uzyskać od policjantów wszelkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym także na te, dotyczące specyfiki służby, zarobków oraz całego procesu rekrutacji.

Adepci mają też możliwość sprawdzenia swojej tężyzny fizycznej na specjalnym policyjnym torze przeszkód, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi dot. korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii. W zawiązku z powyższym do hali wpuszczani są tylko kandydaci – bez osób towarzyszących, wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Wszystkie osoby, zostaną zapoznane ze schematem pokonania sprawnościowego toru przeszkód. Każdy uczestnik będzie też mógł zobaczyć, jak poprawnie wykonywać kolejne ćwiczenia i jak zrobić to najszybciej. Kiedy przyszli kandydaci zobaczą, jak policyjny instruktor pokonuje kolejne przeszkody, sami będą mogli podjąć taką próbę.

Chętni do udziału w zajęciach zobowiązani są wyposażyć się także w strój sportowy. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu pod nr tel. 47 871 34 47 lub 47 871 40 44.