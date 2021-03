Dolny Śląsk wspiera lokalnych przedsiębiorców

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, czyli wsparcie oferowane przez samorząd województwa, to realna pomoc dla przedsiębiorców cierpiących z powodu pandemii koronawirusa. Od niemal roku fundusz ten uzupełnia rządowe tarcze finansowe. Propozycje są modyfikowane na bieżąco, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania i potrzeby zainteresowanych. Właśnie ruszyła nowa, wyższa pożyczka płynnościowa dla firm z branży turystycznej, rekreacyjno – sportowej, hotelarskiej i gastronomicznej.

Inicjatywa samorządu województwa to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez właścicieli dolnośląskich firm. Aby pomoc faktycznie była skuteczna i atrakcyjna, zdecydowano o zmodyfikowaniu warunków, na których pożyczek udzielano już od kwietnia ubiegłego roku.

– Już blisko rok zmagamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. W tym czasie systematycznie prezentowaliśmy kolejne formy wsparcia dla firm i instytucji, które pomagają nam walczyć z pandemią, ale też dla tych, którym uniemożliwia ona normalne funkcjonowanie. Wartość przygotowanego przez samorząd województwa wsparcia finansowego przekracza miliard złotych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dotychczas przedsiębiorcy mogli ubiegać się o pożyczkę płynnościową na sfinansowanie wydatków stałych w wysokości do 180 tys. zł. Na tych zasadach do tej pory udzielono 113 kredytów na łączną kwotę ponad 12,6 mln zł. Od teraz firmy z branży turystycznej, rekreacyjno – sportowej, hotelarskiej i gastronomicznej mogą wnioskować o środki na pokrycie wydatków stałych aż do kwoty 3 mln zł. Inne regulacje pozostają bez zmian, czyli: 5-cio letni okres spłaty, oprocentowanie od 0 proc. bez żadnej prowizji i opłat dodatkowych, a także możliwość rocznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Warunek udzielenia pożyczki to funkcjonowanie w ramach odpowiednich kodów PKD. Należy także pamiętać, że można z tych pieniędzy sfinansować tylko wydatki powstałe po dniu złożenia dokumentów. Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu, Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu.

– Cały czas wsłuchujemy się w głos małych i średnich przedsiębiorców. Na podstawie zgłaszanych przez nich uwag, zdecydowaliśmy o zmodyfikowaniu przygotowanej wcześniej oferty, aby jeszcze lepiej odpowiadała na ich potrzeby. W przyszłości nadal będziemy monitorować sytuację i w razie potrzeby szybko reagować – mówi Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu.

Od początku tego roku firmy z branż, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii (turystyka, hotelarstwo, gastronomia), mogą starać się także o pożyczkę branżową. Należy przeznaczyć ją na cele inwestycyjno – obrotowe. Maksymalna dostępna kwota to 3 mln zł z 7-letnim okresem spłaty, oprocentowaniem zależnym od wielkości wkładu własnego (od 0,095 proc. do 1,19 proc), bez żadnych prowizji i opłat dodatkowych, z możliwością rocznej karencji w spłacie rat kapitałowych lub 6-miesięcznych wakacji w spłacie rat kapitałowo – odsetkowych. Od stycznia udzielono już pożyczek na kwotę przeszło 3,5 mln zł. Można wystąpić o nią do DPIiN we Wrocławiu, ARR AGROREG w Nowej Rudzie, KARR w Jeleniej Górze i SSIG w Świdnicy.

Samorząd województwa jesienią 2020 r. uruchomił także wsparcie dedykowane branży turystycznej. Skorzystało z niego ponad 2 tys. firm, a pomoc wartą przeszło 80 mln zł koordynowała Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.