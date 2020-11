Fałszywe wiadomości od bliskich. Uważaj za kogo płacisz

Za pomocą jednego z popularnych komunikatorów kontaktuje się z nami znajoma osoba, która prosi o szybką pożyczkę. Pieniądze mają zostać przekazane za pomocą kodu BLIK. To kolejna metoda oszustów na wyłudzenie pieniędzy. Policjanci przypominają, aby nie dać się nabrać, gdyż w momencie kiedy dochodzi do przekazania kodów, oszust wyłudza pieniądze podszywając się pod znajomą osobę używając jej konta.

Wołowscy policjanci otrzymują zgłoszenia o próbach oszustw za pomocą jednego z popularnych komunikatorów. Pieniądze mają zostać przekazane za pomocą kodu BLIK lub przelewu. Piszący stanowczo obstaje, by skorzystać właśnie z tej opcji robienia przelewów – mówi sierż. szt. Marzena

Pawlik KPP Wołów. – Jak się później okazuje, to nie znajomy prowadzi z nami korespondencję. Przestępca włamując się na konto komunikatora podaje się za naszego znajomego i to on wysyła prośbę o podanie kodu.

Policjanci ostrzegają – jeśli otrzymasz od znajomego prośbę o przelew za pomocą kodu BLIK zadzwoń do tej osoby i potwierdź jej żądanie. BLIK to szybka płatność, której po potwierdzeniu nie uda się już cofnąć.



– Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione.

– Nie otwierajmy maili od nieznanych osób, załączników czy

linków.

– Oszuści często podszywają się pod witryny banków. W przypadku wystąpienia wątpliwości nie wpisujmy swojego loginu i hasła.

– Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z Internetu.

– Kontrolujmy strony internetowe odwiedzane przez najmłodszych.

– Uaktualnijmy system operacyjny i oprogramowanie, którego używamy. Pomyślmy także o regularnej zmianie hasła do kont bankowych, portali społecznościowych czy też poczty elektronicznej.

Fałszywe linki

Pamiętajmy, aby:

Nie wchodzić na stronę internetową banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących SMS-ach lub mailach. Używajmy do tego celu adresu podanego przez bank, z którym podpisaliśmy umowę o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego. Nie jest również wskazane wykorzystywanie mechanizmu tzw. „Zakładek” lub „adresów Ulubionych”, gdyż istnieją szkodliwe obiekty, które potrafią modyfikować zachowane tam adresy. Nigdy nie używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy.



Przed zalogowaniem sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest bezpieczne.

Adres witryny internetowej banku powinien rozpoczynać się od skrótu: „https://”, a nie http://”. Brak litery „s” w skrócie „http” oznacza brak szyfrowania, czyli, że Twoje dane są transmitowane przez Internet tekstem jawnym, co naraża Cię na ogromne niebezpieczeństwo.

Sprawdzać prawidłowość certyfikatu

Zanim wpiszemy identyfikator bądź login i hasło sprawdźmy, czy połączenie z bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania. Jeżeli znajdziemy symbol kłódki, kliknijmy na niego dwa razy, aby sprawdzić,

czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Twojego banku. Jeśli certyfikat utracił ważność lub nie został wystawiony dla Twojego banku albo nie można go zweryfikować zrezygnuj z połączenia.

Spróbujmy potwierdzić przed wykonaniem operacji, czy rzeczywiście posiadamy jakąkolwiek niedopłatę z poprzednich rozliczeń. Weryfikujmy treść wiadomości. Być może taka niezajmująca wiele czasu czynność

pozwoli ustrzec nas przed utratą oszczędności.

W 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Wołowie odnotowała 25 zgłoszeń dotyczących dokonania oszustwa. Najczęściej dotyczyły nie otrzymania towaru zakupionego na portalach internetowych. Kilkakrotnie

zgłoszenia dotyczyły także tzw. oszustwa metodą na „BLIK” czy otrzymania wiadomości z informacją o konieczności uregulowania zaległej opłaty poprzez zalogowanie się do bankowości poprzez fałszywy link.

*Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta „Media bliżej ludzi”, finansowanego ze środków Departamentu Stanu USA