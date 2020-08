Fizjoterapia – nowa forma leczenia

Fizjoterapia jest nauką medyczną, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Co obejmuje i na czym polega? Czy fizjoterapia to tylko masaż? Na te pytania odpowiada fizjoterapeutka Dorota Pawlik z Centrum Medycznego Manamedica z Wołowa.

– Czy fizjoterapia to po prostu masaż ciała?

To odwiecznie zadawane pytanie. Odpowiedź brzmi – Nie. Powinniśmy sobie uświadomić, że masażysta to zupełnie inna profesja niż zawód Fizjoterapeuty. Masażyści owszem biorą czynny udział z rehabilitacji pacjenta, lecz ich głównym narzędziem pracy jest masaż – leczenie przez dotyk. Fizjoterapeuci wykorzystują wiele technik – metod aby przywrócić pacjenta do pełnej lub częściowej sprawności ruchowej bądź fizycznej, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę z zakresu anatomii czy fizjologii. Do naszych zadań należą m.in. rehabilitacja pacjenta w sporcie, po udarach, chorobach wewnętrznych czy dolegliwościach bólowych związanych np. z zwyrodnieniem stawów. Często zadajemy sobie pytanie – to do kogo się udać? Z jakiem formy usług skorzystać? Jeśli potrzebujemy wrócić do sprawności fizycznej po urazach wybierz się gabinetu fizjoterapeuty, jeśli zaś potrzebujesz zmniejszyć napięcie mięśniowe udaj się do masażysty.

Jakie oprócz masażu są metody leczenia w fizjoterapii?

Do metod leczenia w fizjoterapii zaliczamy :

Laser– to stymulacja procesów leczniczych za pomocą promieniowania.

Ma on na celu przyspieszenie regeneracji tkanek, działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, usprawnia mikrokrążenie.

Pole magnetyczne– ma przede wszystkim duży wpływ na gojenie się tkanek. Działa również przeciwbólowo, przeciwzapalnie, zwiększą ruchomość stawów po naderwaniach więzadeł, mięśni czy ścięgien, poprawia krążenie niweluje obrzęki.

Elektroterapia-czyli inaczej prądy – przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych, przy stanach zapalnych, zwiększa ukrwienie tkanek.

Światłolecznictwo– lampa Sollux – polega na naświetlaniu części ciała dotkniętych schorzeniem. wyróżniamy tu dwa filtry.

Filtr czerwony, który pomaga w leczeniu trudno gojących się ran, przewlekłych stanach zapalnych,

Filtr niebieski, który pomaga złagodzić bóle mięśniowe, nerwobóle, łagodzi podrażnienia naskórka, działa uspokajająco.

Ultradźwięki- działają rozluźniająco na mięśnie, poprawiają krążenie, łagodzą stany zapalne. Wykorzystujemy je w celu złagodzenia wielu dolegliwości, tj, ostroga piętowa, zwyrodnienia kręgosłupa – stawów, w stanach pourazowych (naderwaniach, zwichnięciach), również w leczeniu obrzęków limfatycznych.

Krioterapia – inaczej leczenie zimnem. Zabieg polega na miejscowym obniżeniu temperatury tkanek, mając na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zahamowanie procesu stanu zapalnego, zmniejszenie obrzęków, pomaga w stłuczeniach likwiduje przykurcze. Ale również stosowana jest w chorobach reumatycznych oraz zwyrodnieniowych.

– Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty składa się z dwóch etapów. Wywiad oraz badanie. Wywiad, to nic innego jak rozmowa na temat naszych dolegliwości, kiedy się pojawiły pierwsze objawy, historii choroby. Na pierwsza wizytę warto zabrać ze sobą wyniki badań, zdjęcia RTG, MRI czy USG, to pozwoli nam na dalszą diagnostykę. Na podstawie zebranego wywiadu wyciągamy wnioski co mogło doprowadzić do naszego problemu. Drugim etapem jest badanie, które pozwala nam ocenić ruchomość stawów, lokalizację dolegliwości bólowych. Po omówieniu przechodzimy do ustalenia odpowiedniego planu rehabilitacji. Pamiętajmy jednak aby być szczerym z Fizjoterapeutą – zaufać. Ponieważ niektóre rzeczy mogą nie mieć dużego znaczenia dla Pacjenta, a dla nas mogą okazać się kluczowe do dalszej pracy.

– Jakie są najczęstsze problemy Pani pacjentów?

Do najczęstszych problemów z jakim zgłaszają się pacjencji do naszych gabinetów to bóle kręgosłupa w odcinku L-S i C, osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe, urazy typu złamania, skręcenia. Naszym zadaniem jest przywrócenie pacjenta do maksymalnej zdolności ruchowej i funkcjonalnych. Pomagamy im być bardziej samodzielnymi.

– Czy w jakimkolwiek przypadku fizjoterapia może zaszkodzić?

Jeśli wybierzemy odpowiedniego specjalistę to fizjoterapia nie będzie mieć dla nas skutków ubocznych wręcz przeciwnie poczujemy się lepiej. Owszem zdarza się, że nasz stan może się pogorszyć, są to nowe bodźce dla naszego organizmu, lecz jest to reakcja na zabieg wykonywany przez fizjoterapeutę. Dlatego jak już wspomniałam ważnym elementem naszej pracy jest szczerość oraz wywiad z badanie które pomoże nam określi stan zdrowia oraz choroby współistniejące.

– Ile wizyt musimy poświecić, aby fizjoterapia dała efekty? Czy po pierwszej wizycie możemy już zauważyć zmianę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ każdy pacjent jest inny, każda osoba reaguje inaczej na daną terapię. Dużo zależy od rodzaju schorzenia, czasu trwania choroby czy urazu. Dlatego Pamiętaj: “Czas działa na Twoją niekorzyść im szybciej zgłosisz się do fizjoterapeuty tym krótszy czas potrzebny do wyleczenia”.