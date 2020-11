Jak remontują Polacy, czyli co wiemy, o remontach w naszym kraju

Ile czasu trzeba poświęcić, by znaleźć malarza, płytkarza czy innego specjalistę od remontów? Ile kosztowały remonty Polaków? Które pomieszczenia remontujemy najczęściej? Zobaczcie odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące remontów w polskich domach.

Serwis Fixly wraz z Kantar Polska, już po raz drugi przeprowadził ogólnokrajowe badanie, w ramach którego zapytano o różne kwestie dotyczące remontów i napraw. Prawie co drugi mieszkaniec Polski przeprowadził remont w 2019 roku.

Co remontujemy najczęściej?

Remont może oznaczać zarówno całkowitą modernizację wnętrza, jak i drobne zmiany w aranżacji. Odświeżenie wnętrz to największa motywacja skłaniająca Polaków do rozpoczęcia prac w domu lub mieszkaniu. To ona skłoniła 63% badanych do dokonania zmian. Ponad połowa tej grupy to osoby poniżej 40. roku życia, co pokazuje, że zmiany, które obejmują całe wnętrze, to domena ludzi młodych. Im jesteśmy starsi, tym rzadziej podejmujemy się prac remontowych na tak szeroką skalę. Najchętniej remontowali kuchnię oraz salon, dalej znalazła się łazienka, a tuż za nią sypialnia. Generalny remont domu lub mieszkanie wykonał co piąty badany. Choć te liczby mogą wskazywać na to, że Polacy chętnie decydują się na remonty to według odpowiedzi badanych remonty wcale nie należą do naszych ulubionych czynności. Ponad połowa Polaków przyznaje, że prace związane z renowacją wnętrza są przyczyną stresu w ich życiu. Co czwarta osoba ma w tej kwestii mieszane odczucia, a tylko 20% podchodzi do tego z pełnym spokojem.

Z czego Polacy finansują swoje remonty?

Większość inwestycji remontujący finansują z własnych oszczędności. Niemal każdy remontujący (92 proc.) sfinansował część prac z własnych oszczędności, a 16 proc. osób zdecydowało się na wzięcie kredytu. Średnio na przeprowadzenie remontu wydano 20 tysięcy złotych, z czego prawie 1/3 to koszty przeznaczone na opłacenie usług fachowców. Wyniki pokazują, że mamy trudności w planowaniu budżetu potrzebnego do przeprowadzenia prac – tylko co czwarta osoba może pochwalić się tym, że prawidłowo obliczyła wysokość kosztów remontu.

Poszukiwania fachowców. Gdzie ich znaleźć?

Według odpowiedzi w przeprowadzonym badaniu Polacy najchętniej wykonują pracę remontowe na własną rękę – najchętniej wykonują najprostsze prace remontowe i naprawcze. Tak zdeklarowało 72% respondentów. Samodzielnie zabieramy się za wykończenie ścian – aż 67% respondentów zdecydowało się tapetować bez pomocy fachowca. Malowanie jest najchętniej wybieraną usługą remontową. Z jednej strony nie jest zbyt kosztowne, a z drugiej szybko można w ten sposób odświeżyć wnętrze. Do bardziej skomplikowanych prac tj. wymiana okien, remont instalacji elektrycznej czy prace z konstrukcjami gipsowo-kartonowymi, wzywamy fachowców. Takie zadania są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy. Najchętniej wybieramy osoby polecone nam przez bliskich, jednak w porównaniu do 2018 roku coraz częściej znajdujemy fachowca w Internecie.

Które strony internetowe pomogą w poszukiwaniach fachowców?

