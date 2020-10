Jakie są zasady zlecania testów na koronawirusa?

Jakie są zasady zlecania testów? Kto je zleca i gdzie je wykonać? Przeczytaj!

Jeśli masz takie objawy, jak:

temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza

kaszel

duszność

utrata węchu lub smaku,

lekarz podstawowej opieki zleci Ci test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl i przekaże Ci informację o mobilnych punktach pobrań, tzw. drive thru, w których możesz wykonać badanie. W drodze na badanie nie korzystaj z transportu publicznego!

Jeśli jesteś samodzielny, udaj się do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem i podaj nr PESEL. Na miejscu nie wysiadaj z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Jeśli nie jesteś samodzielny i nie możesz udać się do drive thru, lekarz POZ skontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawi zlecenie testu i wyśle do Ciebie karetkę „wymazówkę”.

Informację o wyniku testu znajdziesz w Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, lekarz rodzinny informuje Cię o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. W szpitalu podejmowane są decyzje o:

przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych), rozpoczęciu izolacji domowej. Jeśli masz objawy infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

źródło: www.gov.pl