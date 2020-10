Jedno z nagrodzono miejsc znajduje się blisko naszego powiatu

Kilkanaście dolnośląskich gmin walczyło o laury w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbyły się wyjazdy terenowe komisji, a wybór laureatów obu kategorii został dokonany tylko na podstawie materiałów przesłanych z gmin.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz dwunasty. To jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Jego celem jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich, które staną się przykładem dla innych wsi do realizacji podobnych przedsięwzięć.

– Różnice punktowe były minimalne i walka trwała praktycznie do samego końca. Tym bardziej gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu i zachęcam do aktywności w kolejnych edycjach wszystkie dolnośląskie gminy. Dzięki takim inicjatywom jak ta pokazujemy, że warto być aktywnym i warto pokazywać własne osiągnięcia – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono 17 wsi z 13 gmin, w tym do kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 9 wsi, do kat. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 9 projektów.Do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, zaproszeni zostali przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Posiedzenie Komisji na którym dokonano wyboru laureatów w obu kategoriach odbyło się 7 września.

Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”

Laureat I miejsca – Konradówka w gminie Chojnów – jak mówią o sobie sami jej mieszkańcy – to wieś, która od zawsze kojarzona była z tradycjami rolniczymi, spokojem, malowniczymi krajobrazami i smakami „jak u Babci”. Te zasoby stały się podstawą do stworzenia wsi tematycznej „Rogatej Wsi”, której bogata oferta sprawia, że każdy znajdzie cos dla siebie by poczuć się właśnie „jak u Babci”. Jest więc gra terenowa „Rogatym Szlakiem”, można odwiedzić typowe gospodarstwo rolne „Pod byczym rogiem”, lub wziąć udział w warsztatach tematycznych pn. „Kącik młodego artysty – Rogate Wyklejanki lub Wykręcanie z siana”. Oferta dla turystów – tych dużych i trochę większych – stale się powiększa a mieszkańcy dbają by propozycje były coraz bardziej atrakcyjne. We wsi działa wiele doskonale współpracujących ze sobą organizacji wiejskich, w tym dwa Koła Gospodyń Wiejskich, Grupa Odnowy Wsi oraz Fundacja Dolina Nadziei. Miejscowość w ostatnich latach pozyskała z różnych źródeł finansowania ponad 500 tyś. zł. które zostały wydatkowane min. na remont kościoła pw. Św. Michała Archanioła, zagospodarowanie terenów wspólnych we wsi, w tym budowę wiaty oraz parku integracji pokoleń. Niezwykle istotnym miejscem we wsi jest Zagroda „Skrzydlate Niebo”, prowadzonym przez panią Grażynę Dudzińską, której udało się stworzyć miejsce o niezwykłej atmosferze, gościnności, w którym przy gorącej herbacie i kromce świeżo pieczonego chleba będziemy mieli okazje poznać dawne zwyczaje gospodarskie, czy dawne maszyny wykorzystywane przez rolników a zebrane w specjalnie stworzonym skansenie. Konradówka to miejsce niezwykłe – w którym każdy znajdzie coś dla siebie – to jak mówią sami mieszkańcy – Bycza przygoda na Dolnośląskiej wsi!

II miejsce zajęła wieś Kamienica w gm. Stronie Śląskie – to niezwykle urokliwa, klimatyczna mała miejscowość, licząca 63 niezwykle aktywnych mieszkańców, o wspaniale zachowanej dawnej zabudowie. Mieszkańcy dbają zarówno o miejsca wspólne we wsi, jak również o własne zagrody poprzez liczne nasadzenia kwiatów czy cykliczne sprzątanie wsi tak by stworzyć miejsce przyjazne dla siebie jak i licznie przybywających turystów. We wsi działają gospodarstwa agroturystyczne, stacja narciarska „Kamienica” z karczmą i browarem. Przebiegają tędy szlaki rowerowe i piesze prowadzące na Śnieżnik oraz narciarstwa biegowego. Cechą wyróżniającą naszego Laureata jest także pokazanie niezwykłości tej wsi, jej historii, tradycji poprzez rzeźbiarstwo. Dzięki swoim artystom rzeźbiarzom – wieś ozdobiona jest elementami drewnianej architektury niemal w każdym jej zakątku. Jest to, jak mówią sami mieszkańcy, wizytówka ich wsi pokazująca niezwykły świat Dzikiej Kamienicy położonej „na początku” Ziemi Kłodzkiej.

III miejsce zajęła wieś Pogwizdów w gm. Paszowice. Pogwizdów swoją przygodę z Odnową Wsi rozpoczął w 2020r. We wsi działa wiele współpracujących ze sobą organizacji ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów na czele. W niedługim czasie udało im się zrealizować kilka ciekawych projektów w tym : w ramach Działaj Lokalnie projekt pn. „Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź”, a w ramach Interreg V-A pieszą ścieżkę edukacyjną pn. „Ptasi Trakt”. Niezwykle ciekawym projektem zrealizowanym w okresie trwającej obecnie pandemii jest projekt pn. „Z wirusem walczymy – w Pogwizdowie galerie tworzymy”, który ma na celu wsparcie talentów artystycznych mieszkańców wsi. Jak mówią sami mieszkańcy- Pogwizdów wyróżnia się estetyką, porządkiem przestrzennym ale najbardziej aktywnością jej mieszkańców, dzięki którym w tak krótkim czasie udało się zmienić wieś zarówno pod względem wyglądu ale może przede wszystkim podejścia ludzi do wspólnej pracy na rzecz ich „małej Ojczyzny”.

Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

„Centrum piknikowe w Wiosce Sympatyków Rowerowych” ze wsi Kurów Wielki w gm. Gaworzyce – to projekt, który w tegorocznej edycji konkursu zdobył I miejsce. Kurów Wielki to niewielka miejscowość licząca 50 mieszkańców, której udało się znaleźć pomysł na siebie, dzięki czemu stanowi doskonały przykład aktywności i spójnego realizowania strategii metodą małych kroków, jak mówią o sobie sami mieszkańcy. Ich marzeniem było stworzenie miejsca rekreacji na którym mogliby organizować imprezy integrujące wieś czy po prostu miło spędzić czas. Dzięki swojej ogromnej determinacji udało im się w stosunkowo krótkim czasie to marzenie spełnić, dzięki wsparciu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego a także środkom z funduszu sołeckiego. Miejsce to obecnie żyje – zarówno dzięki samym mieszkańcom wsi ale także jest miejscem wykorzystywanym przez mieszkańców sąsiednich gmin do organizacji imprez integracyjnych. Projekt ten jest doskonałym przykładem, że marzenia się spełniają.

Drugie miejsce w tej kategorii przypadł projektowi pn. „Zamkowa przystań- przestrzeń dla radości i aktywności” ze wsi Owiesno w gminie Dzierżoniów. Cytując mieszkańców – „Zamkowa Przystań” to miejsce niezwykłe, które jest sercem tej wyjątkowej wsi – „Wsi Okrągłego Zamku”. Projekt ten powstał przy ogromnym zaangażowaniu samych mieszkańców, którym udało się w niedługim czasie zamienić zaniedbane tereny po starym skupie mleka, czy nieużywaną maleńka remizę OSP oraz zarośnięty park w wizytówkę wsi, która jest obecnie dumą jej mieszkańców. Zamkowa Przystań – to główny element oferty wsi tematycznej, w której każdy znajdzie cos dla siebie. Odnajdziemy tu Studnię spełnionych marzeń, Rycerski skwerek, Zbrojownię czy Salę rycerską. Na odwiedzających czekają tu liczne gry i zabawy w stylu rycerskim, jak np. warsztaty „Zamkowy Skryba” czy „Zamkowe zmagania”. A na koniec będzie można zakosztować „Zamkowej strawy” przygotowanej przez samych mieszkańców. Projekt ten doskonale wpisuje się w zasady Odnowy Wsi – jako przykład projektu oddolnego, bazującego na własnych zasobach i dającego możliwość pozyskiwania środków finansowych jej mieszkańcom.

Trzecie miejsce w tej kategorii zajął projekt pn. „Siemianice ODNOWA” ze wsi Siemianice w gminie Oborniki Śląskie. Projekt ten to całokształt działań mieszkańców wsi, w ramach realizacji Odnowy Wsi, mający na celu nie tylko poprawę jakości życia na wsi ale przede wszystkim pobudzenie mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz wsi. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat mieszkańcom wsi zrzeszonym w licznych organizacjach wiejskich udało się w całości zrealizować zapisy sołeckiej strategii rozwoju i wykonać wiele projektów, które nie tylko odmieniły wizerunkowo wieś ale także przyczyniły się do zintegrowania społeczności lokalnej.