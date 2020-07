Jeszcze tylko dziś odbierzesz zaświadczenie dające możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na udział w głosowaniu w wyborach prezydenckich w dowolnym miejscu w kraju. Można je odbierać w urzędzie miasta lub gminy, której jesteśmy mieszkańcem.

Osoby, które złożyły wniosek przez I turą wyborów prezydenckich otrzymały dwa zaświadczenia o prawie do głosowania i nie muszą składać wniosku ponownie przed II turą wyborów.

Osoby, które chcą skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania przed II turą wyborów prezydenckich muszą złożyć wniosek we właściwym urzędzie miasta lub gminy do piątku, 10 lipca do końca dnia pracy urzędu.

Zaświadczenie o prawie do głosowania obowiązuje również za granicą, jednak w takim przypadku należy sprawdzić, czy w kraju, do którego się wybieramy, jest możliwość głosowania bezpośredniego. Po uzyskaniu dokumentu jesteśmy skreślani z obowiązującego dla nas spisu wyborców. Zgubienie zaświadczenia spowoduje, że nie zagłosujemy w wyborach, ani w swoim obwodzie, ani żadnym innym.