Jeszcze w tym roku czeka nas otwarcie Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Budowa tego innowacyjnego i nowoczesnego ośrodka sportów wkracza w kolejną fazę. Na Polanie Jakuszyckiej trwają teraz głównie prace wykończeniowe w budynku oraz na zewnątrz. Otwarcie DCS jest planowane na ostatni kwartał tego roku. Każdy miłośnik sportu znajdzie tam coś dla siebie.

Polana Jakuszycka to miejsce wyjątkowe ze względu na mikroklimat. Śnieg zalega tam nawet około 150 dni w ciągu roku. Trudno więc byłoby znaleźć lepsze miejsce pod budowę ośrodka do uprawiania sportów zimowych. Z obiektu skorzystają zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Dolnośląskie Centrum Sportu będzie najnowocześniejszym ośrodkiem biathlonu i narciarstwa biegowego w Polsce i Europie.

– Jestem przekonany, że Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej stanie się dla nas kluczowym obiektem w kwestiach związanych z rozwojem sportu i turystyki w regionie. Chcemy, aby w DCS organizowane były duże wydarzenia, które wpłyną na jeszcze lepszą rozpoznawalność Dolnego Śląska. Polana Jakuszycka ma bogatą tradycję związaną z uprawianiem sportów zimowych. Od teraz będzie można robić to w nowoczesnych, doskonale przygotowanych do tego przestrzeniach – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

DCS – mnóstwo atrakcji i innowacji

Po zakończeniu inwestycji Polana Jakuszycka stanie się rajem do uprawiania sportów na świeżym powietrzu przez cały rok. Zimą na chętnych będzie czekało ponad 90 kilometrów tras wyczynowych i rekreacyjnych do narciarstwa biegowego, a także przestrzenie i strzelnice biathlonowe. Latem natomiast amatorzy sportu spróbują swoich sił w rolkarstwie, piłce nożnej, biegach i kolarstwie terenowym, czy nordic walking. Co ważne, nie trzeba od razu kupować całego potrzebnego sprzętu do uprawiania tych dyscyplin. Na Polanie Jakuszyckiej otwarta zostanie duża wypożyczalnia nart zimą i rowerów latem, gdzie każdy zaopatrzy się w to, czego aktualnie potrzebuje. Przy Dolnośląskim Centrum Sportu powstaną parkingi dla autobusów i kilkuset samochodów, jednak nie będzie to jedyny sposób dotarcia na miejsce. Na Polanę Jakuszycką dojedzie pociąg Kolei Dolnośląskich, który zatrzyma się bezpośrednio przy DCS. W budynku znajdzie się między innymi basen, centrum odnowy biologicznej z siłownią, sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, Muzeum Sportu i Turystyki, kilkadziesiąt pokoi z komorami hipoksyjnymi, hotel na 190 miejsc, szatnie, zaplecze konferencyjne oraz gastronomiczne.

– Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej będzie jednym z najnowocześniejszych miejsc tego typu w Europie, a to za sprawą powstającego właśnie Inkubatora, gdzie sportowcy i wspinacze będą mogli przygotować się do trudnych warunków klimatycznych, z jakimi się zmierzą podczas wypraw – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Innowacyjny system będzie dostępny zarówno w miejscach treningowych, jak i części hotelowej Dolnośląskiego Centrum Sportu. Co więcej, skorzystają z niego nie tylko sportowcy, ale także przedstawiciele służb ratowniczych i mundurowych, którzy również muszą być w dobrej kondycji – dodaje.

Prace budowlane idą zgodnie z planem

Prowadzenie tak dużej inwestycji na Polanie Jakuszyckiej nie jest łatwe ze względu na specyficzne warunki pogodowe panujące w tym miejscu. Miniona zima była długa, ale nie wpłynęło to na postęp prac. Budynek jest już zamknięty, trwają teraz prace związane z elewacją oraz wykończeniowe wewnątrz. Kładzione są instalacje elektryczne i sanitarne, płytki, wykładziny, gładzie. Wykonawca ukończył już podziemne parkingi, powstają też zewnętrzne miejsca postojowe dla autobusów i aut osobowych. Obecnie trwa również projektowanie i wykonywanie rolkostrad, ciągów pieszych i strzelnicy biathlonowej. Lada dzień rozpocznie się tworzenie elementów zieleni: obsadzanie płyty stadionu oraz budowa dachu zielonego.

– Polana Jakuszycka i jej otoczenie, to prawdziwa perła klimatyczna, rekreacyjna i sportowa Dolnego Śląska, tak chętnie odwiedzana przez turystów i sportowców, nie tylko w okresie zimowym. Obecnie finalizowana jest wielka inwestycja Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskie Centrum Sportu, która umożliwi przyjęcie i obsługę, w warunkach cywilizacyjnych XXI wieku i z poszanowaniem środowiska, stale rosnącej rzeszy miłośników turystyki i rekreacji, a także sportowców, szczególnie dyscyplin zimowych – mówi Aleksander Marek Skorupa, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Polana Jakuszycka od ponad 40 lat kojarzona jest przede wszystkim z największą i najstarszą imprezą narciarską w Polsce, czyli Biegiem Piastów. Każdego roku uczestniczy w niej nawet 10 tys. zawodników z różnych krajów. To jednak niejedyna duża impreza, która gościła w tym miejscu. Wielokrotnie przeprowadzano tutaj Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich oraz biathlonie, zawody psich zaprzęgów, biegi na orientację, a latem i jesienią zawody rowerowe oraz biegowe. Po otwarciu Dolnośląskiego Centrum Sportu możliwe będzie podjęcie starań o organizację także innych imprez o międzynarodowej randze.

Dla tysięcy turystów rocznie Polana Jakuszycka to także start i meta uwielbianych pieszych, narciarskich lub rowerowych wycieczek. Amatorzy kontaktu z naturą licznie przyjeżdżają tutaj przez cały rok.

Specyficzny mikroklimat panujący na Polanie Jakuszyckiej to skutek położenia tego miejsca na styku dwóch frontów atmosferycznych: Wyżu Azorskiego i Niżu Grenlandzkiego. Teren ten należy także do Europejskiego Działu Wodnego rozdzielającego dorzecza Łaby i Odry, a także zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Polana Jakuszycka jest położona na wysokości 886 m n.p.m. i rozgranicza Karkonosze od Gór Izerskich.

Koszt budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w tym miejscu wyniesie ponad 140 milionów złotych. Inwestycja powstaje dzięki współpracy samorządu województwa z rządem.