Kiedy uczniowie mogą wrócić do szkół?

Jeśli krzywa dziennych zakażeń koronawirusem zostanie wypłaszczona, to mamy szansę, by po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Póki co, mamy decyzję do 29 listopada. Liczymy, że przez te trzy tygodnie będziemy mieli sytuację opanowaną w tym sensie, że ta krzywa zachorowań zostanie wypłaszczona, że nie będzie zwiększonej liczby dziennych zarażeń – odpowiedział minister. Wyjaśnił, że chodzi o utrzymanie wydolności systemu zdrowia.

– Jeśli uda się to zrobić w ciągu tych kilkunastu dni, dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, nauczycieli, uczniów, rodziców, przestrzeganiu wszystkich obostrzeń i rygorów, które są wprowadzane, nie po to by kogoś blokować, ale by ratować życie i zdrowie, to jestem przekonany, że mamy szansę po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół – zapewnił.

/źródło: onet.pl/