Koleje Dolnośląskie kupują nowe pociągi. Sześć hybrydowych Impulsów II dołączy do floty przewoźnika

To kolejne nowe składy, po elektrycznych Elfach 2, które niedługo wyjadą na tory Dolnego Śląska. Będą szybkie, wygodne, nowoczesne i ekologiczne. Wartość sześciu elektryczno – spalinowych pociągów to prawie 170 mln zł. Pierwszymi z nich podróżni pojadą już za półtora roku.

NEWAG S.A. w sumie dostarczy Kolejom Dolnośląskim sześć hybrydowych Impulsów II. Postępowanie przetargowe dotyczyło dwóch pociągów, z dodaną opcją zakupową na kolejne 6. Przewoźnik postanowił z tej możliwości skorzystać od razu kupując dodatkowe 4 sztuki z opcji. Pierwsze składy na Dolnym Śląsku pojawią się za półtora roku, a kolejne – dwa miesiące później. Pociągi od NEWAG-u spełniają wszystkie obowiązujące normy emisji spalin. To doskonałe rozwiązanie do wykorzystania na trasach, które nie są zelektryfikowane w całości.

– Zakup sześciu hybrydowych Impulsów II to w tej chwili największy kontrakt na tego typu pojazdy w Polsce. Zdecydowanie i mocno stawiamy na transport szynowy. Stopniowe przejmowanie linii kolejowych oraz powiększanie floty o nowoczesne i ekologiczne pociągi to ważne elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego – zapewnia marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Hybrydowe Impulsy II dla Kolei Dolnośląskich to trzyczłonowe, wygodne pociągi przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Każdym z nich będzie mogło wygodnie podróżować około 315 pasażerów. Składy zostaną wyposażone w klimatyzację i bezprzewodowy, ogólnodostępny internet. W trakcji elektrycznej rozwijają prędkość aż 160 km/h, a w spalinowej – do 120 km/h.

Nowe pociągi pojadą na trasie Trzebnica – Wrocław – Sobótka – Świdnica, gdzie będą mogły wykorzystać swój dwusystemowy napęd. Linia kolejowa nr 285 pomiędzy Wrocławiem a Sobótką i Świdnicą jest obecnie w trakcie rewitalizacji, co pozwoli na przywrócenie na niej ruchu regularnych połączeń pasażerskich po około 20 latach. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK prace mają zostać ukończone w przyszłym roku. Rewitalizacja współfinansowana jest ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy między innymi Sobótki i Świdnicy zyskają możliwość łatwego i wygodnego dojazdu do stolicy województwa. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie Dolnoślązakom dotarcia do miejsc pracy i nauki, ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych, żeby komfort ich życia stale rósł – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podpisany właśnie kontrakt Kolei Dolnośląskich i NEWAG-u o wartości 170 mln zł to kolejna już w tym roku umowa na zakup nowoczesnych pociągów. Pod koniec września przewoźnik zamówił od bydgoskiej PESY pięć 5-członowych elektrycznych Elfów 2.

– Cieszy mnie, że dzięki umowie koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami oraz Prawem i Sprawiedliwością Koleje Dolnośląskie stale rozwijają swoją ofertę przewozową. Zakup 11 nowych pociągów zostanie dofinansowany w ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych kwotą ponad 85 mln zł – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa.

Koleje Dolnośląskie hybrydowymi Impulsami II interesowały się już w ubiegłym roku w perspektywie uruchamiania połączeń na liniach częściowo zelektryfikowanych.

– Ostateczna decyzja o zakupie hybryd była poprzedzona wieloma analizami, ale one potwierdziły, że nasz tabor powinien zostać rozbudowany o dwunapędowy typ pojazdów. Tylko tak zagwarantujemy sobie pełną swobodę realizowania przewozów, a w efekcie stworzymy dla Kolei Dolnośląskich nowe perspektywy rozwoju – wyjaśnia Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Hybrydowe Impulsy II od spółki NEWAG S.A. dołączą do 27 elektrycznych Impulsów I użytkowanych obecnie na trasach w regionie.

– Ta decyzja pokazuje, że Koleje Dolnośląskie nie schodzą z raz obranej ścieżki i dbają, aby ich flota zawsze składała się z najnowocześniejszych technologicznie pociągów dostępnych na rynku. Nasze hybrydy to konstrukcja, która jest efektem nowatorskiego podejścia NEWAG-u do poszukiwanej przez przewoźników optymalizacji oferty, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom w zakresie ekonomiki eksploatacji i ekologii taboru kolejowego. Zamontowane jednocześnie oba silniki, elektryczny i spalinowy, pozwolą obsługę każdego rodzaju tras. Nasze produkty słyną ze swojej niezawodności, także jestem przekonany, że będą służyć Dolnoślązakom przez wiele lat zapewniając im komfort podróży – mówi Zbigniew Konieczek, prezes NEWAG S.A.

Samorząd województwa swoją politykę eliminacji wykluczenia transportowego realizuje także poprzez przejmowanie i rewitalizację linii kolejowych nieużytkowanych często przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Celem tego przedsięwzięcia jest udostępnienie mieszkańcom możliwości korzystania z transportu kolejowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe między innymi do realizacji codziennych przejazdów do pracy czy szkoły.

– Ważny jest także fakt, że inni mieszkańcy Dolnego Śląska i odwiedzający nas turyści zyskają dostęp bezpiecznym, regularnym, publicznym transportem zbiorowym do absolutnie eksportowych atrakcji turystycznych województwa – podkreśla Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w sumie przejmie od PKP S.A. prawie 400 km nieruchomości linii kolejowych. Wnioski dotyczące wszystkich 26 linii zostały już złożone do ich obecnego właściciela, część zakończona jest sukcesem, a w pozostałych przypadkach procedura przekazywania trwa.