Kolejni żołnierze-ochotnicy z 16. DBOT złożyli przysięgę wojskową

W słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”. Była to czwarta w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Obrony Terytorialnej na Dolnym Śląsku.

W piątek, 30 października o godzinie 11.00 na terenie kompleksu wojskowego w przy Al. Hallera we Wrocławiu kolejni żołnierze-ochotnicy złożyli przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Przysięga wojskowa to niezwykła chwila dla żołnierzy jak i ich bliskich.

Ze względu na warunki podyktowane obecną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną przysięga odbyła się w zamkniętym gronie, w kameralnej atmosferze bez udziału zaproszonych gości oraz rodzin przysięgających żołnierzy. Nowi żołnierze ukończyli, trwające od 02-17 października, szkolenie podstawowe.

List do uczestników przysięgi skierował gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

-„… Dziś zobowiązaliście się iść drogą przodków, polskich patriotów, którym zawdzięczamy naszą wolność i narodową tożsamość. To szczególny moment, który określa Was, żołnierzy – obywateli, jak obrońców ojczyzny i narodu. Moi wspaniali żołnierze, witam Was w naszej żołnierskiej społeczności. Za Wami szesnaście dni szkolenia, pierwszej prawdziwej próby charakteru. Pamiętajcie, że to początek drogi i w praktyce otwarcie 3 letniego okresu szkolenia…”

Dowódca Brygady płk Artur Barański podkreślił:

– „Ceremonia przysięgi i wypowiedzenie słów roty przysięgi wojskowej trwa kilkanaście sekund, ale zobowiązanie które na siebie przyjmujecie będzie trwać całe życie. Dlatego życzę Wam, abyście zawsze byli pomocnym ramieniem i tarczą naszych społeczności. Żołnierze jeszcze raz Wam gratuluję. Życzę siły i wytrwałości w realizacji trudnych celów, jakie przed Wami postawiłem. Bądźcie nieustępliwi w służbie dla Waszego regionu i całego kraju. Bądźcie zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Zmiana charakteru działań WOT ze szkoleniowych na przeciwkryzysowe tym razem nie wstrzymała naboru do formacji. Wstrzymane zostały szkolenia rotacyjne, ale nadal prowadzone są szkolenia podstawowe oraz wyrównawcze, które są przepustką do WOT.

Ostatnie w tym roku szkolenie ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędzie się w terminie 27 listopada – 12 grudnia (ochotnicy bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz 5-12 grudnia (żołnierze rezerwy)- poinformowała kpt. Renata Mycio Oficer Prasowy 16 DBOT.

Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP bądź udanie się do najbliższego względem zameldowania WKU. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

W 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 550 żołnierzy OT.