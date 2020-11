Kto i gdzie może oddać osocze?

Terapia osoczem pomaga leczyć pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu osoby chorej. Każdy dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu. Osocze pobrane podczas jednej wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może uratować nawet 3 osoby!

– Pamiętajmy, że w naszych rękach jest jedno z najskuteczniejszych narzędzi do walki z koronawirusem. To osocze ozdrowieńców. W ten sposób osoby, które przeszły chorobę Covid19 mogą uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Zachęcam wszystkich, którzy pokonali chorobę do oddawania osocza. Wzajemne wspieranie się oraz zachowywanie dystansu społecznego i zasad higieny pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego

– W trudnym czasie pandemii szczególnego znaczenia nabierają takie słowa jak: pomoc, współpraca, solidaryzm. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w walce z epidemią. Jedną z takich możliwości jest oddanie osocza. Ja już to zrobiłem. Gorąco zachęcam wszystkich ozdrowieńców do tego, żeby oddali małą cząstkę siebie innym chorym – potrzebującym. To dzisiaj niezwykle ważne – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Gdzie oddać osocze?

Regionalnie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl, telefon: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)

Terenowy Oddział w Głogowie, ul. T. Kościuszki 15 e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 831 49 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Terenowy Oddział w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 721 16 87 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Terenowy Oddział w Lubinie, ul. Gen. J. Bema 5 e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 746 88 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Bolesława Chrobrego 31, e-mail: ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl, telefon: 74 664 63 19 (od poniedziałku do piątku w godz 7.00-13.30).

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób:

w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2

po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji

po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Jak pobierane jest osocze?