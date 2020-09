Marszałek przedstawił projekty zgłoszone do Programu Kolej Plus

Aż pięć projektów województwo dolnośląskie złożyło do rządowego Programu Kolej Plus. Samorząd wskazał inwestycje kluczowe dla rozwoju sieci kolejowej w regionie.

Spośród pięciu zgłoszonych inwestycji jedną z nich jest poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska

– Wrocław. Zadanie miałoby przede wszystkim polegać na budowie podstawowej infrastruktury kolejowej dla Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki

– Wrocław Muchobór.

– W projekcie została ujęta między innymi odbudowa infrastruktury kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Świebodzki. Dzięki temu będzie możliwe uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) w relacjach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Bezpartyjni Samorz¹dowcy.

– Dodatkowo, na zlecenie PKP PLK, przygotowywane jest wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego, które obejmuje kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne dla całego węzła wrocławskiego również pod kątem ruchu towarowego – dodaje.

Przebudowie poddana zostanie także stacja Środa Śląska, tak by pociągi WKM mogły kończyć i zaczynać tam swój bieg.

Wśród licznych propozycji Zarząd Dolnego Śląska zgłosił także rewitalizację odcinka linii kolejowej nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój. Inwestycja pozwoliłaby na włączenie Złotoryi i powiatu złotoryjskiego do sieci wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich. Jednocześnie umożliwiłaby także rewitalizację dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdroju do Lwówka Śląskiego, który został już przejęty przez samorząd województwa.

Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem to kolejna inwestycja na liście zgłoszonych projektów do Programu Kolej Plus.

Będzie to możliwe poprzez wznowienie ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna (będącej już własnością Samorządu) oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny – Kobierzyce, która znacznie poprawi przejezdność odcinka podmiejskiego.

– W przypadku realizacji linii nr 285 Wrocław Główny – Kobierzyce projekt zakłada rozbudowę tego odcinka do układu dwutorowego. Umożliwi to uruchamianie połączeń na linii Wrocław – Kobierzyce – Niemcza – Piława Górna – Dzierżoniów Śl. – Bielawa przebiegającej na linii kolejowej nr 310

– tłumaczy Tymoteusz Myrda.

Do rządowego Programu zostały zgłoszone także dwie rewitalizacje linii kolejowych: linia nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno oraz linia Zgorzelec – Bogatynia. Mają one za zadanie skomunikować Syców, Kępno, Wieluń oraz Bogatynię ze stolicą Dolnego Śląska.

– Konsekwentnie realizujemy nasz plan przejmowania

i rewitalizowania linii kolejowych na Dolnym Śląsku, a jego uzupełnieniem jest rządowy Program Kolej Plus. Chcemy zapewnić dogodne połączenia kolejowe, tak by każdy mieszkaniec naszego województwa mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Bezpartyjni Samorządowcy.

Inwestycje zgłoszone do rządowego Programu Kolej Plus będą sfinansowane w 85 proc. ze środków programu, a w 15 proc. przez samorządy. Według szacunków Zarządu Województwa łączna wartość projektów opiewa na kwotę ok. 500 mln złotych.