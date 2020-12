Minister zapowiedział, kiedy uczniowie wrócą do szkół

Adam Niedzielski podał możliwy termin powrotu do szkół uczniów klas I-III. Ma to nastąpić po feriach, które kończą się 17 stycznia.

Na antenie RMF FM minister zdrowia powiedział, że uczniowie z klas 1-3 mogą wrócić do szkół 18 stycznia. – To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz – stwierdził. Szef resortu zdrowia dodał, że na razie rząd analizuje różne scenariusze, ale generalnie zakładany jest powrót dzieci do szkół. – Jeszcze zastanawiamy się, który z wariantów przyjąć czy to może będzie częściowo nauka rotacyjna, hybrydowa dla klas I-III – tłumaczył.

Adam Niedzielski podkreślił również, że decyzja o powrocie uczniów do szkół będzie zależała od tego, w jakim miejscu pandemii będziemy i ile będzie dziennych zachorowań. – Nie lubię tworzyć prognoz, bo one niestety, tak jak cała pandemia, lubią nas zaskakiwać, ale wydaje się, że okolicach połowy stycznia będziemy mieli takie warianty, że dzieci na 90 proc. wrócą do szkół – powiedział.