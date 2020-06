Nasze mieszkanki w połfinale Miss Dolnego Śląska

Pod naszym patronatem: Piękne dziewczyny z naszego powiatu znalazły się w półfinale prestiżowego konkursu Miss Dolnego Śląska. Wydarzenie to cieszy się renomą w świecie mody, a celem konkursu jest znalezienie najpiękniejszej mieszkanki woj. dolnośląskiego, która będzie reprezentowała nasz region w najbardziej znanym konkursie piękności w kraju – Miss Polski. Kurier Gmin objął patronat medialny nad tym wydarzeniem. Przedstawiamy czytelnikom najpiękniejsze dziewczyny naszego powiatu: Weronikę Woźniak, Paulę Ściepuro, Angelikę Szil i Alinę Wissgott.

Angelika Szil ma 21 lat i pochodzi z Mikorzyc. Uczy się we Wrocławiu w szkole kosmetycznej. Kosmetologia to jej pasja. Czy planuje również przyszłość w modelingu? – Hmmm.. jestem zbyt niska na planowanie takiej przyszłości z modelingiem. Ale bardzo lubię sesje zdjęciowe, bardziej widziałabym siebie w foto-modelingu. Ten konkurs ma mi pomoc ustalić czy faktycznie jest to tylko przygoda, czy jednak będzie to moja przyszłość. Idę tam z myślą, że zobaczę jak wygląda świat modelingu. Nigdy nie brałam udziału w takich konkursach piękności, dlatego jestem ciekawa jak to będzie wyglądało. Konkurencja jest duża. Mam nadzieje, że każda z nas nie będzie skupiać się wyłącznie na rywalizacji, ale też na fajnej zabawie.

Weronika Woźniak ma 16 lat i uczy się w liceum w Brzegu Dolnym na profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym. Tańczy w wołowskiej grupie TRAF i jeździ konno. Weronika często słyszy komplementy na temat swojej urody, jednak nie tylko to zdecydowało o jej zgłoszeniu na konkurs. – Jestem osobą, która przede wszystkim uważa, że wygląd to nie wszystko, chcę pokazać wszystkim osobom, że są nie tylko są piękni zewnętrznie, ale przede wszystkim również wewnętrznie. Historia wysłania mojego zgłoszenia jest dość zabawna, ponieważ stało się to poprzez rozmowę z moimi przyjaciółkami przez video. Jeśli chodzi o konkurs to jest mój pierwszy. Traktuję to jako przygodę, ale chciałabym iść w tym kierunku, ponieważ sprawia mi to przede wszystkim przyjemność oraz w taki sposób łatwo jest dotrzeć do drugiego człowieka. Chciałabym jeszcze serdecznie podziękować wszystkim osobom, które mnie w tym wspierają i trzymają za mnie kciuki. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Nikt nie wie, jak potoczy się dalej ta przygoda, ale na pewno będzie super zabawa, a przecież żyje się raz prawda? Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale na pewno na tym konkursie się nie skończy.

Kolejna kandydatka to Alina Wissgott, która obecnie pracuje dorywczo w gastronomii. W wolnym czasie lubi aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi. Dlaczego zdecydowała się na udział w konkursie? – Udział w konkursie na Miss Dolnego Śląska Nastolatek, to ciekawe i nowe doświadczenie – mówi. – Konkurs to szansa na poznanie nowych ludzi i innego świata. Namówiła mnie moja siostra. Zdecydowałam się, bo to może być fajny start na przyszłość i interesująca przygoda.

Paula Ściepuro ma 26 lat i pochodzi z Wołowa. Konkurs Miss Dolnego Śląska jest dla niej debiutem, ale próbuje swoich sił w modelingu i ma wielkie nadzieje, że w przyszłości będzie mogła zajmować się tym zawodowo. – W Sylwestra 2018/2019 stwierdziłam że to będzie mój rok i muszę zmienić coś w swoim życiu – mówi. – Idąc za powiedzeniem “nowy rok-nowa ja” rozpoczęłam swoją przygodę z fotomodelingiem, która trwa do dziś. Był to strzał w 10! Chce się rozwijać w tym kierunku i zdobywać nowe doświadczenia, stąd też pomysł na udział w konkursie Miss Dolnegośląska. Jest to mój debiut, jednak kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Gdyby udało mi się dostać do finału i otrzymać tytuł moje drzwi do kariery modelingowej mogłyby się jeszcze szerzej otworzyć. Czego bardzo bym chciała, ponieważ świat ten jest moim nowym celem w życiu. Obecnie planuje przeprowadzkę do Warszawy i postawić wszystko na jedną kartę. Może mi się uda kto to wie? – mówi Paula.

Głosować na kandydatki można od 12 do 30 czerwca między innymi na facebooku, instagramie oraz smsami.

