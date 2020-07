Nowe numery telefonów do jednostek policji

Policja przypomina, że w związku z pracami prowadzonymi przez Komendę Główną Policji, polegającymi na modernizacji systemu resortowej łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek policji. Już teraz można telefonować na dwa sposoby.

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks sieci telekomunikacyjnej MSWiA – 47, doszło do zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych. Zmianie uległy numery telefoniczne do poszczególnych komend, w tym do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Numer telefonu zaczynający się od wyróżnika 47, w zależności od operatorów poprzedzony jeszcze prefiksem międzynarodowym, dla Polski mającym postać +48, będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych.

Przypominamy, że do sierpnia 2020 roku można dodzwonić się do jednostek na oba sposoby, po tym czasie jednak dotychczasowe numery zostaną wyłączone.

Telefony kontaktowe



DYŻURNY JEDNOSTKI – CAŁODOBOWO 47 872 52 00

SEKRETARIAT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOWIE 47 872 52 14

SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREWENCJI 47 872 52 45

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KRYMINALNEGO 47 872 52 27

KADRY 47 872 52 40

KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO 47 872 52 28

ZESPÓŁ D/S WYKROCZEŃ 47 872 52 47

PREWENCJA KRYMINALNA 47 872 52 37

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY 47 872 52 23