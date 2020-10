Od jutra cała Polska staje się czerwoną strefą

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia. Mają one związek z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem.

– Cała Polska staje się strefą czerwoną – ogłosił premier. – Szkoły podstawowe od IV-VIII przechodzi na tryb zdalny – wyliczał Morawiecki. – Grupa zarażeń do 11 roku życia jest trzykrotnie niższa niż wśród starszych dzieci, stąd taka decyzja. Ponadto od 8 do 15 dzieci nie mogą same wychodzić na zewnątrz. W tym czasie mogą się znajdować pod opieką dorosłych.

Lokale gastronomiczne będą mogły realizować tylko jedzenie na wywóz. To obostrzenie wprowadzane jest tylko na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia. – Wiemy, że to bardzo trudne dla właścicieli, ale wirusolodzy twierdzą, że jest to konieczne, bo w lokalach nie mamy maseczek, pomieszczenia te nie są też zbyt często wietrzone – mówił premier.

W życie wchodzi także zakaz aktywności osób powyżej 5 osób w jednej grupie (chodzi o wszelkiego rodzaju spotkania czy zebrania).

Rząd zdecydował też o specjalnej ochronie seniorów. – Prosimy osoby powyżej 70. roku życia o pozostanie w domach – powiedział Morawiecki.