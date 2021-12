Odra łączy dolnośląskie samorządy. Nowy projekt rozwoju turystyki w regionie

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochrona obszarów przyrodniczych oraz promocja turystyki wodno-rowerowej – to najważniejsze cele projektu realizowanego przez gminy Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice i Chocianów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, a jego koszt przekracza 37 milionów złotych.

W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami. Ścieżki rowerowe połączą Wołów – Lubiąż, Wielowieś – Ścinawa, Wielowieś – Prochowice i Chocianów – Szklary Dolne.

– Jest to projekt kompleksowy, dzięki któremu za sprawą ścieżek rowerowych, szlaku odrzańskiego oraz linii kolejowych doskonale połączy dolnośląskie gminy i podkreśli walory turystyczne mniejszych, ale również atrakcyjnych miejsc w naszym regionie – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenach cennych przyrodniczo może prowadzić do niekontrolowanego ruchu turystycznego, a to wiąże się z wysokim ryzykiem degradacji tych terenów. Odpowiedzialnie prowadzona polityka ochrony środowiska naturalnego powinna jednocześnie kanalizować ruch turystyczny na atrakcyjnych terenach przy jednoczesnym chronieniu ich od zniszczenia.

– Odra od średniowiecza była osią aktywności gospodarczej i cywilizacyjnej tej części Polski, przez którą płynie. Stanęły tam liczne zamki strzegące przepraw. Powstawały miasta związane z rzeką jako drogą wodną i źródłem energii dla rodzącego się przemysłu. Do dziś mogą one wzbudzać podziw i zadumę wrażliwych na piękno i historię turystów. Co z pewnością istotne w naszych czasach, Odra to arteria komunikacyjna wolna od samochodów, a pełna dostojnej ciszy i bezpośredniego kontaktu z bogactwem przyrody – mówi Tytus Czartoryski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, które zrzesza ponad 60 lokalnych samorządów z terenu Dolnego Śląska.

– W obliczu trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa, lockdownów i innych ograniczeń, coraz więcej osób poszukuje możliwości obcowania z naturą i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nasz projekt łączy dolnośląskie samorządy i pomaga wykorzystać ich potencjał turystyczny – mówi Michał Rado, Prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Obszar objęty projektem realizowanym przez samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa to tereny niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Są wśród nich obszar NATURA 2000 „Łęgi Odrzańskie”, Obszary Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie” czy “Dolina Odry” i użytek ekologiczny “Korytarz Mierzowice”.

– Nadbrzeże Odry to obszar od wielu lat zaniedbany i niedoinwestowany. Obecny projekt zmieni ten teren na przyjazny dla oka i atrakcyjny turystycznie. Ciekawy jest zwłaszcza pomysł na połączenie szlaków wodnych i rowerowych – mówi Ryszard Lech, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki temu projektowi w gminach przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji „skrojonych na miarę” i dostosowanych do potrzeb danego obszaru. I tak, na przykład w gminie Chocianów powstanie ścieżka rowerowa włączająca ten obszar w sieć dróg rowerowych w regionie. Natomiast w Brzegu Dolnym powstanie przystań, która została zaprojektowana na odcinku rzeki przebiegającym przez miasto, w sąsiedztwie zespołu pałacowo – parkowego, czyli okolicy niezwykle atrakcyjnej turystycznie. Spore plany ma także Wołów.

– Nasza inwestycja umożliwi udostępnienie perły architektury, jakim jest wspaniały klasztor cysterski w Lubiążu. Myślimy także o kolejnych inwestycjach rowerowych w kierunku Prusic i Stawów Milickich. Dziękuję za to przedsięwzięcie marszałkowi sejmikowi i Stowarzyszeniu bo bez Was tej inwestycji by nie było – mówi Dariusz Chmura, Burmistrz Wołowa.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 37 milionów złotych, a unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego sięgnie 32 mln zł. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec września 2023 r. Wynoszący 15 proc. wkład własny do projektu zapewniają jego lider – Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna oraz partnerzy czyli samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa.

