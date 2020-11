Pierwsze szesnaście dni żołnierzy z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Piątkowy poranek odmieni dotychczasowy styl życia kolejnych ochotników, którzy zasilą szeregi Wojska Polskiego. Chęć przystąpienia zgłosiło 50 Dolnoślązaków, którzy zostaną żołnierzami 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Większość z nich swoje pierwsze zdziwienie przeżyje, gdy zostaną skierowani na teren obozowiska w Świętoszowie. Poligonowe warunki pobytu to pierwszy sprawdzian wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Obóz to nie hotel z łazienką. Tutaj śpi się pod namiotami. W każdym przebywa po kilka osób. Polowe łóżka i śpiwory dają ciepło, ale nie komfort. Łazienka oczywiście jest, ale oddalona kilkanaście metrów dalej.

Pobudka o 5:50 rano. Zbiórka, potem rozruch, czyli budowanie kondycji fizycznej. Gimnastyka i bieg na ok. 1,5 kilometra. Śniadanie 6:30 rano. Niestety na stołówkę trzeba przejść 2 kilometry. Ale nie jest to przypadek. Marsz to jeden z elementów przygotowań do uroczystej defilady i przysięgi. Po śniadaniu wymarsz na poligon i kolejne etapy szkolenia.

16 dni to nauka działań taktycznych prowadzonych w lesie, zasad posługiwania się bronią, strzelanie, przyswajanie zasad udzielania pierwszej pomocy, dostarczanie amunicji na polu walki, ewakuacja rannego z pola walki. Wszystko to wysiłek, czasem ciężki i wyczerpujący, czasem po prostu trudny do przyswojenia. Na poligonie trzeba poznać wiele nowych zasad funkcjonowania, polegających na nauce współpracy, jednak innej niż w życiu codziennym oraz nauce współżycia z zupełnie obcymi ludźmi. Ochotnicy, najbliższe 16 dni spędzą daleko od domu, z dala od przyzwyczajeń i przyjaciół. Każdy dzień będzie inny, każdy przyniesie nowe wyzwania i nowe trudy do pokonania.

Kolejny etap to podsumowanie kursu, zakończone tzw. „pętla taktyczna”, czyli egzamin z nabytych umiejętności. To też egzamin dla instruktorów, którzy zostaną ocenieni za skuteczność nauczania i umiejętność przekazywania wiedzy. I oficjalny koniec zajęć, czyli złożenie uroczystej przysięgi wojskowej. Kolejnego dnia powrót do domu, chwila odpoczynku i kolejne 3 lata dalszej nauki, uzupełnione codzienną służbą dla społeczeństwa.

Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania, czyli do 2026 roku. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 26 tys. żołnierzy. Dziś kolejni ochotnicy rozpoczynają swoją służbę w16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w której obecnie terytorialną służbę wojskową pełni ponad 550 żołnierzy OT.